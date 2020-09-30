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Есть ли жизнь на Марсе? Ученые сделали новое открытие

Среда 30 сентября 2020 18:24
Есть ли жизнь на Марсе? Ученые сделали новое открытие
Ученые нашли воду на Марсе (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Ученые нашли на Марсе три подземных озера

Ученые из Италии объявили о потрясающем открытии. Они нашли на Марсе воду. Специалисты обнаружили на красной планете три подземных озера, которые могут свидетельствовать о жизни на этой планете. Об этом сообщает BBC.

Ученые выдвинули гипотезу, что в недрах Марса существует подземная жизнь. Там находятся водоемы с водой, но найти их нелегко, их глубина около 800 метров. Также специалисты сообщили, что эти водоемы экстремально соленые. Поэтому наличие в ней живых микроорганизмов под большим вопросом.

"Открытие целой системы озер говорит о том, что их образование - процесс относительно простой и распространенный, и что такие озера, вероятно, существовали на протяжении значительной части истории Марса", - рассказал научный руководитель программы "Марсис" Роберто Оросеи.

По словам ученых, в озерах могут сохраниться следы те формы жизни, которые имелись на Марсе, когда там была плотная атмосфера, более теплый климат, вода на поверхности планеты, и условия напоминали те, что были на Земле в ранний период.

Отметим, что общая площадь найденных озер - огромная, это где-то четвертая часть Германии. Ширина самого большого озера достигает 30 километров.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили признаки жизни на Венере.

А также рассказывали о том, что специалист назвал четыре планеты, на которых может быть жизнь.

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