Жизнь на карантине: вся правда о самоизоляции

Карантин в Украине из-за коронавируса продолжается. Многие украинцы по совету Минздрава и ВОЗ самоизолировались до 3 апреля. Причина таких мер проста: чем меньше контактов, тем медленнее распространяется коронавирус. И тем лучше медицинские системы стран смогут реагировать на случаи заболевания.

В зоне риска находятся прежде всего пожилые люди. Именно для них COVID-19 является смертельно опасным. Остальные, в основном, даже если не имеют проблем со здоровьем или какого-либо дискомфорта могут переносить инфекцию. Поэтому самоизоляция - лучшее, что мы можем сделать для общественного здоровья.

Как же обезопасить себя и близких во время карантина?

"Самое главное - позаботьтесь о своих бабушках и дедушках. Обеспечьте их всеми необходимыми продуктами и назначенными врачом медикаментами, средствами гигиены. Все время находитесь с ними на связи. Так они будут знать, что в случае необходимости всегда получат от вас помощь. Планируйте покупки заранее и составляйте список. Так вы сможете меньше времени тратить в магазине. Отдавайте предпочтение безналичным, бесконтактным способам оплаты. А после каждого контакта с наличными тщательно мойте руки или обрабатывайте их санитайзером. Если у вас есть признаки недомогания, лучше попросить кого-то из друзей или соседей помочь с покупками, чем самому, пусть даже в маске, выходить из дома. Для семей особенно важно тщательно соблюдать правила гигиены. Поскольку люди, которые живут рядом, могут легко инфицировать друг друга. Мойте чаще руки, проветривайте помещение, делайте влажную уборку и санитарную обработку поверхностей, дверных ручек и других предметов, которых вы касаетесь чаще всего. В частности, и телефонов", - советует экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в программе "Вікна-новини" на СТБ.

Также эксперт советует: если же кто-то из близких заболел, не обязательно на коронавирус или грипп, изолируйте его. Он должен пользоваться отдельной посудой и носить маску. Средства гигиены больного после использования обязательно выбрасывайте в закрытую урну. После чего тщательно мойте руки. Также мойте руки каждый раз после контакта с больным членом семьи. Для сдерживания распространения вирусов проветривайте верхнюю одежду, чаще стирайте. Перед тем, как поместить вещи в стиральную машину, не встряхивайте их. Пейте больше воды и не забывайте о физической активности. В интернете можно найти курсы на любой возраст и вкус для того, чтобы поддерживать себя в форме в домашних условиях.

"Как показывает опыт, карантинные меры являются действенными в условиях пандемии коронавируса. Именно в Китае был введен строгий карантин. Люди вообще не выходили из дома. После этого вспышка болезни пошла на спад. Карантин в Украине не настолько суров, но важно его придерживаться. Это залог безопасности для нас всех. Поэтому заботьтесь о себе, заботьтесь друг о друге. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы", - подытожила Скалецкая.

Напомним, что не так давно Уляна Супрун рассказала, опасен ли коронавирус для беременных.