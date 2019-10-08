Живущая в России певица внезапно спела на украинском (видео)

Певица Ёлка, которая живет в России, выпустила видео на лирическую украиноязычную песню "Давай, літай", записанную совместно с группой DILEMMA.

Инициатором совместного проекта были именно украинские музыканты.

"Мы сидели вместе на студии и показывали Ёлке наши песни из будущего альбома и она просто влюбилась в трек "Танемо", который, к тому времени, был уже записан и полностью готов к выпуску. И когда в скором времени родилась "Давай, літай", я не мог не сделать ей предложение спеть вместе!" - комментирует фронтмен DILEMMA Евгений Бардаченко.

К песне DILEMMA и Ёлка со временем сняли яркий неоновый дуэтный клип, который презентовали на YouTube-канале российского лейбла звукозаписи и продюсерского центра, основанного Аленой Михайловой и Лианой Меладзе.

"Я поздравляю нас с выходом шикарного клипа! И я очень рада, что у нас есть совместная песня, я нескромно считаю, что она чудесная!" - говорит Ёлка о коллаборации.

DILEMMA feat. Ёлка - Давай літай