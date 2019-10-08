ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Живущая в России певица внезапно спела на украинском (видео)

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 17:11
Живущая в России певица внезапно спела на украинском (видео)
Ёлка (фото: facebook.com/elkasinger)

Ёлка решила записать совместную песню с украинской группой DILEMMA

Певица Ёлка, которая живет в России, выпустила видео на лирическую украиноязычную песню "Давай, літай", записанную совместно с группой DILEMMA.

Инициатором совместного проекта были именно украинские музыканты.

"Мы сидели вместе на студии и показывали Ёлке наши песни из будущего альбома и она просто влюбилась в трек "Танемо", который, к тому времени, был уже записан и полностью готов к выпуску. И когда в скором времени родилась "Давай, літай", я не мог не сделать ей предложение спеть вместе!" - комментирует фронтмен DILEMMA Евгений Бардаченко.

К песне DILEMMA и Ёлка со временем сняли яркий неоновый дуэтный клип, который презентовали на YouTube-канале российского лейбла звукозаписи и продюсерского центра, основанного Аленой Михайловой и Лианой Меладзе.

"Я поздравляю нас с выходом шикарного клипа! И я очень рада, что у нас есть совместная песня, я нескромно считаю, что она чудесная!" - говорит Ёлка о коллаборации.

DILEMMA feat. Ёлка - Давай літай

Популярная украинская группа выпустила смешной клип "Караоке" Куда пойти в октябре: главные события Киева
Новости Украины музыка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь