Співачка з Росії раптово заспівала українською (відео)

Йолка (фото: facebook.com/elkasinger)

Йолка вирішила записати спільну пісню з українською групою DILEMMA

Співачка Йолка, яка живе в Росії, випустила відео на ліричну україномовну пісню "Давай, літай", записану спільно з групою DILEMMA.

Ініціатором спільного проекту були саме українські музиканти.

"Ми сиділи разом на студії і показували Йолці наші пісні з майбутнього альбому і вона просто закохалася в трек "Танемо", який, до того часу, був уже записаний і повністю готовий до випуску. І коли незабаром народилася "Давай, літай", я не міг не зробити їй пропозицію заспівати разом!" - коментує фронтмен DILEMMA Євген Бардаченко.

До пісні DILEMMA і Йолка з часом зняли яскравий неоновий дуетний кліп, який презентували на YouTube-каналі російського лейблу звукозапису і продюсерського центру, заснованого Оленою Михайловою та Ліаною Меладзе.

"Я вітаю нас з виходом шикарного кліпу! І я дуже рада, що у нас є спільна пісня, я нескромно вважаю, що вона чудова!" - каже Йолка про колаборацію.

DILEMMA feat. Ёлка - Давай літай