Живой! Похищенного под Киевом ребенка нашли (фото)

Похищенного под Киевом трехмесячного ребенка нашли целым и невредимым. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян на своей странице в Facebook.

"Ребенка нашли! Живой! Только что говорил с начальником полиции Киевщины. Браво полиция Киевской области и Андрей Небытов! Хорошая профессиональная работа. Ждем объяснения причины похищения", - написал чиновник, опубликовав фото с места, где был найден младенец.

Похищение ребенка под Киевом завершилось хеппи-эндом (фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian)

Эту информацию подтвердили в полиции области.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о похищении мальчика: неизвестная женщина увезла его на легковушке в неизвестном направлении. На Киевщине был введен план-перехват, ориентирование на легковушку передали патрулям Киева и области. Вскоре автомобиль нашли, водитель дал показания следователям. Позже личность похитительницы установили и задержали в Софиевской Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий. Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики", - говорится в сообщении "копов".

Сейчас продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения. Вместе с тем, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Похищение ребенка под Киевом закончилось хеппи-эндом (фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian)

Напомним, похищение младенца 2019 года рождения произошло 23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинское. Неизвестная женщина утерлась в доверие к маме ребенка, а через некоторое время схватила малыша и увезла его на авто, которое за несколько часов было задержано полицейскими в столице.

Известно, что похитительница познакомилась с мамой ребенка в группе помощи малообеспеченным семьям в Viber. Под предлогом оказания материальной помощи, преступница приехала к семье в гости и украла младенца.

Похищение ребенка под Киевом (фото: facebook.com/KyivOperativ)