Живет на широкую ногу: новый глава Одесской ОГА шокировал запросами

Коллаж РБК-Украина

Сергей Паращенко не скрывает свою любовь к роскошной жизни

Новый глава Одесской областной государственной администрации Сергей Паращенко не скрывает своей любви к роскошной жизни. Шокирующие запросы председателя опубликовал Полиграф на YouTube-канале.

Сергея Паращенко знают как двоюродного брата бывшего президента - Порошенко. Оказывается, у него есть трехэтажная вилла, "Роллс-Ройс", "Бентли", "Порше", "Лексусы" и "Мерседесы".

Отмечается, что в апреле, за 2 недели до второго тура президентских выборов, Сергей Паращенко стал губернатором, а Максима Степанова отстранили от исполнения обязанностей.

Видео: (YouTube/Полиграф)

Нынешний губернатор Одесской области вызывает массовое недовольство среди жителей Одессы, поскольку слишком открыто демонстрирует любовь к роскоши, когда у местных куча проблем и низкие зарплаты.

Журналисты узнали, что чиновник владеет на Французском бульваре в Одессе огромным трехэтажным дворцом, который имеет площадь в 2000 кв.м. и подземный паркинг на 10 автомобилей. Также у него есть запасная квартира в Вене.

Напомним, что в Одессе за взятку приговорили двух полицейских. Правоохранители свою вину отрицали, однако их сообщник свою вину признал и во время допроса дал показания.

Ранее митрополит РПЦ объяснил потребность в элитных авто. К слову, у священника имеется авто Toyota Camry, однако он его к дорогим не относит. Также у митрополита есть два водителя, которые работают через неделю.