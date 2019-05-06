ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Живе на широку ногу: новий голова Одеської ОДА шокував запитами

STYLERЖиття    06.05.2019 - 16:18
Живе на широку ногу: новий голова Одеської ОДА шокував запитами
Колаж РБК-Україна

Сергій Паращенко не приховує свою любов до розкішного життя

Новий голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Паращенко не приховує своєї любові до розкішного життя. Шокуючі запити голови опублікував Поліграф на YouTube-каналі.

Сергія Паращенко знають як двоюрідного брата колишнього президента - Порошенко. Виявляється, у нього є триповерхова вілла, "Роллс-Ройс", "Бентлі", "Порше", "Лексуси" та "Мерседеси".

Наголошується, що в квітні, за 2 тижні до другого туру президентських виборів, Сергій Паращенко став губернатором, а Максима Степанова відсторонили від виконання обов'язків.

Відео: (YouTube/Поліграф)

Нинішній губернатор Одеської області викликає масове незадоволення серед мешканців Одеси, оскільки занадто відкрито демонструє любов до розкоші, коли у місцевих купа проблем та низькі зарплати.

Журналісти дізналися, що чиновник володіє на Французькому бульварі в Одесі величезним триповерховим палацом, який має площу в 2000 кв. м. та підземний паркінг на 10 автомобілів. Також є запасна квартира у Відні.

Нагадаємо, що в Одесі за хабар засудили двох поліцейських. Правоохоронці свою провину заперечували, однак їх спільник свою провину визнав і під час допиту дав свідчення.

Раніше митрополит РПЦ пояснив потребу в елітних авто. До речі, у священика є авто Toyota Camry, однак він його до дорогих не відносить. Також у митрополита є два водія, які працюють через тиждень.

Народний депутат в Раді "вигуляла" сумку за 120 тисяч гривень Нас тут ображають: народного депутата облили фекаліями в Одесі
Новини України нардеп
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся