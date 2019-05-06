Живе на широку ногу: новий голова Одеської ОДА шокував запитами

Колаж РБК-Україна

Сергій Паращенко не приховує свою любов до розкішного життя

Новий голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Паращенко не приховує своєї любові до розкішного життя. Шокуючі запити голови опублікував Поліграф на YouTube-каналі.

Сергія Паращенко знають як двоюрідного брата колишнього президента - Порошенко. Виявляється, у нього є триповерхова вілла, "Роллс-Ройс", "Бентлі", "Порше", "Лексуси" та "Мерседеси".

Наголошується, що в квітні, за 2 тижні до другого туру президентських виборів, Сергій Паращенко став губернатором, а Максима Степанова відсторонили від виконання обов'язків.

Відео: (YouTube/Поліграф)

Нинішній губернатор Одеської області викликає масове незадоволення серед мешканців Одеси, оскільки занадто відкрито демонструє любов до розкоші, коли у місцевих купа проблем та низькі зарплати.

Журналісти дізналися, що чиновник володіє на Французькому бульварі в Одесі величезним триповерховим палацом, який має площу в 2000 кв. м. та підземний паркінг на 10 автомобілів. Також є запасна квартира у Відні.

Нагадаємо, що в Одесі за хабар засудили двох поліцейських. Правоохоронці свою провину заперечували, однак їх спільник свою провину визнав і під час допиту дав свідчення.

Раніше митрополит РПЦ пояснив потребу в елітних авто. До речі, у священика є авто Toyota Camry, однак він його до дорогих не відносить. Також у митрополита є два водія, які працюють через тиждень.