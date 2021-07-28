Как живет сейчас певица Руся, которая в 90-х собирала стадионы: "хочу вернуться в Украину"

В 1989-м году Ирина Порывай ворвалась на украинскую эстраду вместе с Ириной Билык, Братами Гадюкиными и Андреем Мыколайчуком.

А в 1991-м году Ирине предложили записаться на студии в Канаде, которая сотрудничала с самой Селин Дион. Конечно же отказаться она не могла. Но была и другая причина.

У Руси и ее мужа Константина Осауленко, продюсера, поэта и композитора, уже родился первенец Владимир, которому поставили диагноз ДЦП. Ребенок не ходил и не разговаривал, и супруги надеялись на помощь западных врачей. К сожалению, Вова умер в 1999-м. Вскоре не стало и отца Ирины, а мама осталась одна в США.

Тогда Ирина едет поддержать маму в Майями, а в 2004-м появляется сын Матвей. Ребенок тоже проблемный, ему диагностировали аутизм. Артистка признается, было не до карьеры. В 2006-м на свет появилась дочка София.

Фото: Муж и дети Ирины (instagram.com/irinaossaoulenko)

Несмотря на тяжелые испытания, через которые пришлось пройти 53-летней певице, она не опустила рук. Ирина помогает украинским эмигрантам в США, руководит хором в пригороде Майами, преподает в школе и главное - записывает новые песни. А еще мечтает вернуться на украинскую сцену или... стадион.

Видео: Чем занимается сейчас звезда 90-х Руся Порывай (ТСН)

Для справки:

Ирина родилась в 1968 году городе Киеве в семье Владимира и Людмилы Порывай, дирижеров хоровой капеллы "Світоч" киевского Дома учителя.

В 1986 она знакомится с музыкантами киевской группы "Мираж", которые в то время работали с композитором Владимиром Быстряковым.

Фото: Архивные кадры из лихих 90-х (instagram.com/irinaossaoulenko)

А летом 1989 года возникает идея создания сольного проекта "Руся" (так называли ее в семье), вскоре выходит первый альбом "Ворожка".

Первые концерты Руси состоялись во Львове в октябре 1989 года. В этом же году выходит второй альбом "Рождественская ночь". Летом 1990-го выходит альбом "Ты прости меня, мама". Именно в это время она первой из украинских поп-звезд собирает аншлаговый концерт во Дворце Спорта в Киеве.

Летом 1991-го Руся впервые работает на стадионах.

Предлагаем вспомнить хиты начала 90-х в исполнении Руси.

Видео: Руся - Заручена ("Не стiй пiд вiкном" )

Видео: Руся - Русалонька

А год назад Руся презентовала песню 1991-го, которая так и не была выпущена.

Видео: Руся - Волосы цвета льна