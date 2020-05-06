Как живет самая пожилая мама в Украине: ребенку не позавидуешь

Валентина Подвербная матерится при ребенке и просит милостыню (скриншот с YouTube)

75-летняя Валентина Подвербная из Чернигова поражает окружающих своим поведением с ребенком

75-летняя Валентина Подвербная из Чернигова забеременела в 65 лет методом искусственного оплодотворения с третьей попытки. Она родила девочку Анну-Марию и стала самой пожилой матерью в Украине. Ранее сообщалось, что на операцию ЭКО женщина собирала очень долго, она просила милостыню на улицах, торговала овощами и ела один картофель, чтобы сэкономить. Как сложилась судьба ребенка и его мамы читайте в материале Styler.

Соседи Валентины уже давно говорили, что она не отличается адекватностью. Она выходила на детскую площадку с ребенком и при нем жестко материлась. В квартире у пенсионерки грязь и разруха. Сейчас ситуация с женщиной снова привлекла внимание общественности.

Дочка Валентины Анна Мария (в центре) (cheline.com.ua)

Самая старая мама заставляет ребенка просить с ней милостыню. И это подтвердила "КП" в Украине" глава Новозаводского районного совета Татьяна Кузнецова-Молодчая.

"Мы каждый раз пишем в полицию запрос, просим проверить факты, но получаем ответ, что они не подтверждаются. Вот и сейчас написали, а также сделали запрос в школу, чтобы узнать, как с девочкой организовано дистанционное обучение", - рассказала Татьяна.

Отмечается, что девочка учится в школе неплохо, ей дается математика и гуманитарные науки, но ее мама сама выбирает для нее кружки и до сих пор не доверяет девочку врачам.

"Жизнь дочери Валентины Подвербной не подвергается угрозе. У женщины есть странности в поведении, но психическое заболевание не диагностировано. Суд, скорее всего, встанет на ее сторону. А если нет, то какие будут последствия? - Мама, фанатично обожающая дочку, будет осаждать интернат, проводить под ним день и ночь, и найдутся те, кто ее поддержит и устроит митинги. Если девочку передать в приемную семью или дом семейного типа, мама сделает невозможной их нормальную жизнь", - говорит Татьяна Кузнецова-Молодчая.

Как мы ранее писали, черниговская пенсионерка, родившая в 65 лет, рассказала, как воспитывает дочь.