Жива чи штучна: українцям розповіли, як обрати безпечну новорічну ялинку

На що звернути увагу при виборі штучної ялинки

Деякі синтетичні матеріали на ялинці можуть миттєво спалахувати. Це варто врахувати та уникати їх.

Якщо матеріал ялинки з неякісного матеріалу, вона може пахнути "хімією" й виділяти токсичні матеріали. А це може стати причиною отруєння.

Зазвичай штучні ялинки виготовляють з полівінілхлориду. Вони містять шкідливі сполуки свинцю, а отже, при нагріванні від гірлянд виділяють хлороводень - шкідливу речовину, подібну до фосгену.

Перевірте рукою чи залишається слід на шкірі від фарби. Зверніть увагу на підставку, вона повинна бути стійкою та бажано металевою.

Обирайте ялинки, виготовлені з вогнестійкого поліетилену або пластику..

Зберігайте чек, що підтверджує факт купівлі.

У разі виникнення сумніву щодо безпечності продукції, звертайтесь до продавця з проханням надати висновок державно санітарного-епідеміологічної експертизи на зазначену продукцію, який встановлює медичні вимоги безпеки.

Як купити безпечну живу ялинку

Важливо при купівлі живої ялинки перевіряти, щоб на стовбурі не було пошкоджень.

Жива ялинка має бути однорідного зеленого кольору без жовтизни. Якщо є жовті голочки, то ялинка може обсипатись до завершення свят.

Також важливо перевірити, чи немає на новорічному дереві кліщів, чи слідів їхньої присутності.

До того ж, якщо ви купуєте живу ялинку, обов’язково перевіряйте її легальність. Не підтримуйте діяльність браконьєрів.

Експерти кажуть, що найкращий варіант - придбати живу ялинку в горщику, щоб після свят висадити її.

На всіх сертифікованих деревах є спеціальна пластикова етикетка або бирка з індивідуальним номером та штрих-кодом. Пам'ятайте, що дерева, які були зрубані нелегально, завдають шкоди екології країни.