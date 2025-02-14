В життя цих знаків Зодіаку увірвуться зміни. Астролог назвала головних улюбленців долі
Меркурій, який вже здійснив інгресію та нині перебуває в знаку Риб, може принести позитивні зміни, але не всім. Ця планета опинилася в одному з найважчих для себе положень.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому і що саме принесе період Меркурія в Рибах.
"14 лютого о 14:07 Меркурій здійснив інгресію до знаку Риб️. Він перебуватиме у дванадцятому знаку Зодіаку до 3 березня 2025 року, але через свою ретроградність повернеться сюди 30 березня, а остаточно залишить Риби 16 квітня", - розповіла Соловйова.
Це, зазначає астролог, одне з найважчих положень для найспритнішої планети Сонячної системи.
Уважними з дією Меркурія у цей період треба бути:
- Рибам
- Близнюкам
- Стрільцям
- Дівам.
А позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:
- Рак
- Скорпіон
- Телець
- Козоріг.
"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - розповіла астролог.
"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з релігією, психологією, психотерапією, музикою, мистецтвом, гуманітарними науками, педагогікою, хімією, фармакологією, медициною, парапсихологією, кінематографом, далекими подорожами. Сприятливий період для тих, хто пов'язаний з політикою, соціологією, літературою, містикою, паранормальними явищами", - додала вона.
До слова, дізнайтеся велике диво казково ощасливить ці знаки Зодіаку вже днями.
Окрім цього, читайте, які знаки Зодіаку шаленітимуть від кохання у 2025 році.