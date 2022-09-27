Життя цих знаків Зодіаку може круто перевернутися найближчим часом!

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня 2022 розповість про знаки Зодіаку, у яких в житті можуть трапитися раптові, приємні і не дуже, зміни.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Телець

Молодий місяць у Тельців пройде в домі здоров'я та роботи, тому теми медоглядів, роботи та колег будуть у топі.

Проблеми чи зміна колективу на роботі. Можливі незаплановані подорожі, відрядження.

Обов'язково треба поберегти себе та своє здоров'я, особливо за кордоном.

Рак

Молодий місяць пройде в домі сім'ї і стосується вашої нерухомості. Сприятливе підвищення безпеки житла, перестановок, оновлення домашньої обстановки.

Можлива зміна місця проживання або переїзд до іншої квартири.

Актуалізуються питання спадщини, аліментів та спільних фінансових справ із родичами чи партнером.

Козеріг

У Козерогів молодик пройде в домі статусу, кар'єри та родичів по маминій лінії. Можуть бути труднощі, перешкоди, конфлікти зі старшими та начальством.

Можливо, втрата або набуття статусу, або репутації. Хтось піклуватиметься про онуків, а хтось розлучиться чи втратить роботу.

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