"Життя росіян також важливе". Режисер Ларс фон Трієр заступився за окупантів

Що ще написав Ларс фон Трієр

"До речі: пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані (прем'єру Данії) Фредеріксен (яка вчора, немов по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): "Життя росіян теж важливі! З найкращими побажаннями, Ларс", - написав він.

Зазначимо, що своєю публікацією режисер фактично засудив передачу Україні винищувачів F-16.

Ларс фон Трієр - дуже неоднозначний для широкої публіки режисер.

Він має понад сто нагород та номінацій на кінофестивалях по всьому світу, серед них "Золота пальмова гілка" ("Танцююча у темряві"), "Гран-прі" ("Розсікаючи хвилі"). На прем'єрі його кінороботи "Будинок, який збудував Джек", глядачі виходили із зали, не витримавши сцен жорстокості на екрані.

Реакція Данілова на пост режисера

Секретар РНБО Олексій Данілов навіть присвятив Ларсу фон Трієру свій пост.

"Війна - це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни - вбивці", - написав Данілов.

"Проста порада відомому режисерові: уявити, що це в його місто щоденно летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до Росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім. У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис - реального, а не видуманого життя", - резюмував він.

Ларс фон Трієр (кадр з відео / "Історія кіно: Одіссея")