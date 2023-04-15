Життя може суттєво змінитися: чому не можна користуватись чужим гребінцем

Що може статись

Користуватися чужим гребінцем не зовсім правильно і безпечно. Вся тому, що на гребінці можуть накопичуватись захворювання шкіри голови. Найненависніше - педикульоз, його причиною може стати використання чужої гребінця.

Пояснення прикмети

З давніх-давен не прийнято ділитися своїм гребінцем з іншими жінками. Пояснюється це тим, що разом з гребінцем інша жінка може насититися вашою енергією і здоров'ям.

В результаті власницю гребінця можуть покинути життєві сили. Все це приверне в життя жінки біди і неприємні події.

Чому не можна класти гребінець на стіл

Багато людей вірять в прикмети та дотримують їх. Вважається що ні за яких обставин не можна класти гребінець на стіл.

Все через те, що він може залучити її володарю сльози, плітки і навіть ганьбу. Також може погіршитися фінансовий стан.

Зламався гребінець

Зламаний гребінь необхідно якнайшвидше виникнути. Прикмета свідчить, що, розчісуючи волосся ми прибираємо з себе погану енергетику.

Коли гребінець переповнюється негативом, то тоді він ламається. Щоб не наражатися на небезпеку, його потрібно викинути.