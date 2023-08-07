"Життя було під загрозою". У Львові медики врятували 7-річну дівчинку від невідомої інфекції

Львівські лікарі змогли врятувати 7-річну дівчинку від невідомої післяопераційної інфекції, яка вразила нирки дитини й могла розповсюдитись по всьому організму.

Про це пише Перше медичне об'єднання Львова у Facebook .

Історія порятунку маленької пацієнтки

7-річній Єві нещодавно видалили апендицит. Після операції вона понад тиждень була вдома, але раптово її стан почав погіршуватися і непокоїти батьків. Дитина відмовлялася від їжі та води. Батьки звернулися за допомогою.

Аналізи підтвердили, що дитині і справді гіршає. Почали відмовляти нирки. Пацієнтку екстрено доправили з Рівного до Львова. Коли Єву довезли до медпункту, то її нирки вже майже не працювали. Життя дитини було під загрозою.

"Уже за годину після прибуття Єва була на операційному столі. Команда дитячих урологів Лікарні Святого Миколая терміново розпочала втручання, позаяк лік йшов на хвилини. У будь-який момент інфекція могла поширитися по всьому організму, спричинити больовий шок та навіть смерть дитини", - пишуть медики.

Єву уже виписали додому (фото: Перше медичне об'єднання Львова)

Дитина кілька днів провела у реанімації

Лікарі почали шукати причину відмови нирок. Вони виявили, що органи дівчинки заповнені гноєм. Необхідно було екстрено зробити канал для відтоку сечі. Для цього лікарі виконали стентування. Вони провели із порожнини нирки до сечового міхура тоненькі трубочки - стенти.

"Вже наступного дня після виведення нагноєння нирки Єви запрацювали. Тож стенти можна було видаляти. Кілька днів дівчинка провела в реанімації, де її стан швидко стабілізували", - додають лікарі.

Єва вже повернулася додому абсолютно здоровою дівчинкою. Вона чудово почувається і готується йти до першого класу.

Єва почувається абсолютно здоровою (фото: Перше медичне об'єднання Львова)