З'явилося відео, як піп УПЦ МП під церквою б'є 12-річну дитину по голові

В Іршанську священник УПЦ МП вдарив 12-річного хлопчика по голові. Інцидент стався біля місцевої церкви, де люди зібрались, щоб проголосувати за перехід храму до ПЦУ.

Що відомо про інцидент

2 квітня віряни зібрались біля церкви в Іршанську, яка підпорядковується московському патріархату. Люди виступали за те, аби релігійна громада перейшла в ПЦУ.

На заході було багато священників московського патріархату. Один із них вдарив 12-літнього хлопчика по голові. Цей момент потрапив на відео. Люди обурилась такій поведінці священнослужителя й почали кричати "геть до Росії, м@сковити прокляті".

У сутичку втрутились поліцейські й не допустили подальшого розвитку конфлікту. Втім на попа МП правоохоронці склали протокол.

12-річний Даня під час складання протоколу на московського попа (фото: Житомир онлайн)

Дітям забороняли співати гімн України

Зазначимо, що це не єдиний прикрий інцидент на цих зборах. На ньому також один із поліцейських зробив зауваження дітям, щоб вони не співали гімн. "Захисник" правопорядку сказав, що цим діти "провокують ворожнечу". Про це пише "Житомир онлайн".

Коли поліціанта запитали про те, чи він за Україну, той відповів, що "він за правопорядок".

Додамо, що релігійна громада на цих зборах вирішила, що з 8 квітня має перейти у керування ПЦУ. Для цього підписали відповідні протоколи, за 3 години зібрали понад 1000 підписів.

Вірянам ПЦУ у церкву не дозволили зайти, московські попи її закрили. За словами місцевих вірян ПЦУ навіть не пускали у сховище під храмом.