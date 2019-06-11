Сожгли собственную дочь: новые детали страшного преступления под Житомиром

Родители сожгли дочь под Житомиром (Коллаж РБК-Украина)

Полиция обнаружила страшную находку

Полиция, которая расследует жестокое убийство пятилетней Даринки собственными родителями, обнаружила человеческие останки в том месте, где указал биологический отец ребенка.

Следователям пришлось прочесать большой кусок территории и ради поисков было принято решение даже изменить русло водного потока. Как сообщила депутат Житомирского областного совета Елена Галагуза, в месте, на которое указал биологический отец Даринки, полиция нашла череп и другие человеческие кости.

Все найденные останки отправили на экспертизу, чтобы прояснить, имеют ли они отношение к убийству пятилетнего ребенка.

Родители сожгли дочь под Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

Даринку в 2015 году забрали у родителей, так как семья числилась как неблагополучная. Девочку отдали в приемную семью, но через три года ее вернули биологическим родителям по решению суда.

Спустя четыре месяца с девочкой произошла трагедия и она погибла. На данный момент идет следствие, и полиция выясняет от чего наступила смерть ребенка – от несчастного случая или ее убили родные родители. Известно, что они попытались избавиться от тела, а вместо нее при проверке социальных служб, представили другого ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, что мать погибшей девочки под Житомиром дала скандальное интервью.

А также рассказывали о том, что односельчане родителей-убийц под Житомиром рассказали о похожей трагедии, которая произошла много лет назад.