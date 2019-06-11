Спалили власну доньку: нові деталі страшного злочину під Житомиром

Батьки спалили дочку під Житомиром (Колаж РБК-Україна)

Поліція виявила страшну знахідку

Поліція, яка розслідує жорстоке вбивство п'ятирічної Даринки власними батьками, виявила людські останки в тому місці, де вказав біологічний батько дитини.

Слідчим довелося прочесати великий шматок території і заради пошуків було прийнято рішення навіть змінити русло водного потоку. Як повідомила депутат Житомирської обласної ради Олена Галагуза, в місці, на яке вказав біологічний батько Даринки, поліція знайшла череп та інші людські кістки.

Всі знайдені останки відправили на експертизу, щоб з'ясувати, чи мають вони відношення до вбивства п'ятирічної дитини.

Батьки спалили дочку під Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

Даринку в 2015 році забрали у батьків, так як сім'я значилася як неблагополучна. Дівчинку віддали в прийомну сім'ю, а через три роки її повернули біологічним батькам за рішенням суду.

Через чотири місяці з дівчинкою сталася трагедія і вона загинула. На даний момент триває слідство, і поліція з'ясовує від чого настала смерть дитини – від нещасного випадку або її вбили рідні батьки. Відомо, що вони спробували позбутися тіла, а замість неї при перевірці соціальних служб, представили іншу дитину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мати загиблої дівчинки під Житомиром дала скандальне інтерв'ю.

А також розповідали про те, що односельці батьків-вбивць під Житомиром розповіли про схожу трагедії, яка сталася багато років тому.