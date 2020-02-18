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Под Житомиром пьяные школьницы избили девочку и напали на ее мать

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 18:34
Под Житомиром пьяные школьницы избили девочку и напали на ее мать
Буллинг в Бердичеве (фото: коллаж РБК-Украина)

В Бердичеве группа школьниц напала на девочку и ее мать

Избиение школьницы произошло в понедельник, 17 февраля, в Бердичеве Житомирской области. Группа школьниц из пяти человек в возрасте 13-14 лет избила 14-летнюю девушку и пыталась напасть на ее мать, которая пришла на помощь дочери.

Потерпевшая рассказала, что около 17-18 часов она возвращалась домой и обогнала компанию девушек из 5 человек, которые были примерно ее возраста. Знакомых среди них она не увидела. Но одна из девушек грубо окликнула школьницу, а другие ее поддержали.

После этого девушки догнали ее и начали дергать за одежду, толкать и оскорблять. Девушка оторвалась от них, но они ее догнали и начали избивать. Так повторялось несколько раз, пока она не позвонила маме, которая прибежала на помощь дочери.

Мама девушки вызвала полицию и рассказала, что часть компании сопровождала их до дома, а потом еще некоторое время караулили во дворе многоэтажки. Но когда хулиганки увидели полицейскую машину, то убежали. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на Сидлецкой площади. Когда мама девочки пришла на помощь к дочери, то сначала хотела успокоить компанию девушек, от которых доносился запах алкоголя, но они стали цепляться и к ней.

В полиции сообщили, что уже известны личности всех пятерых девушек. Им по 13-14 лет, они живут в одном микрорайоне, но учатся в разных школах. С потерпевшей ранее они знакомы не были. Полицейские доставили их вместе с родителями в отделение для выяснения всех обстоятельств.

Предварительная правовая квалификация инцидента - ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция предусматривает ответственность от штрафа до 5 лет лишения свободы.

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