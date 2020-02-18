Під Житомиром п'яні школярки побили дівчинку і напали на її матір

Буллінг в Бердичеві (фото: колаж РБК-Україна)

У Бердичеві група школярок напала на дівчинку та її матір

Побиття школярки відбулося в понеділок, 17 лютого, у Бердичеві Житомирської області. Група школярок з п'яти осіб у віці 13-14 років побила 14-річну дівчину і намагалася напасти на її матір, яка прийшла на допомогу дочці.

Потерпіла розповіла, що близько 17-18 годин вона поверталася додому і обігнала компанію дівчат з 5 чоловік, які були приблизно її віку. Знайомих серед них вона не побачила. Але одна з дівчат грубо окликнула школярку, а інші її підтримали.

Після цього дівчата наздогнали її і почали смикати за одяг, штовхати і ображати. Дівчина відірвалася від них, але вони її наздогнали і почали бити. Так повторювалося кілька разів, поки вона не подзвонила мамі, яка прибігла на допомогу дочці.

Мама дівчини викликала поліцію і розповіла, що частина компанії супроводжувала їх до будинку, а потім ще якийсь час спостерігали у дворі багатоповерхівки. Але коли хуліганки побачили поліцейську машину, то повтікали. Про це повідомляє поліція Житомирської області.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на Сидлецькій площі. Коли мама дівчинки прийшла на допомогу до дочки, то спочатку хотіла заспокоїти компанію дівчат, від яких доносився запах алкоголю, але вони почали чіплятися до неї.

У поліції повідомили, що вже відомі особистості всіх п'ятьох дівчат. Їм по 13-14 років, вони живуть в одному мікрорайоні, але навчаються в різних школах. З потерпілою раніше вони знайомі не були. Поліцейські доставили їх разом з батьками у відділок для з'ясування всіх обставин.

Попередня правова кваліфікація інциденту - ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція передбачає відповідальність від штрафу до 5 років позбавлення волі.