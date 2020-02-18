ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Житомиром п'яні школярки побили дівчинку і напали на її матір

STYLERЖиття    18.02.2020 - 18:34
Під Житомиром п'яні школярки побили дівчинку і напали на її матір
Буллінг в Бердичеві (фото: колаж РБК-Україна)

У Бердичеві група школярок напала на дівчинку та її матір

Побиття школярки відбулося в понеділок, 17 лютого, у Бердичеві Житомирської області. Група школярок з п'яти осіб у віці 13-14 років побила 14-річну дівчину і намагалася напасти на її матір, яка прийшла на допомогу дочці.

Потерпіла розповіла, що близько 17-18 годин вона поверталася додому і обігнала компанію дівчат з 5 чоловік, які були приблизно її віку. Знайомих серед них вона не побачила. Але одна з дівчат грубо окликнула школярку, а інші її підтримали.

Після цього дівчата наздогнали її і почали смикати за одяг, штовхати і ображати. Дівчина відірвалася від них, але вони її наздогнали і почали бити. Так повторювалося кілька разів, поки вона не подзвонила мамі, яка прибігла на допомогу дочці.

Мама дівчини викликала поліцію і розповіла, що частина компанії супроводжувала їх до будинку, а потім ще якийсь час спостерігали у дворі багатоповерхівки. Але коли хуліганки побачили поліцейську машину, то повтікали. Про це повідомляє поліція Житомирської області.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на Сидлецькій площі. Коли мама дівчинки прийшла на допомогу до дочки, то спочатку хотіла заспокоїти компанію дівчат, від яких доносився запах алкоголю, але вони почали чіплятися до неї.

У поліції повідомили, що вже відомі особистості всіх п'ятьох дівчат. Їм по 13-14 років, вони живуть в одному мікрорайоні, але навчаються в різних школах. З потерпілою раніше вони знайомі не були. Поліцейські доставили їх разом з батьками у відділок для з'ясування всіх обставин.

Попередня правова кваліфікація інциденту - ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція передбачає відповідальність від штрафу до 5 років позбавлення волі.

Під Львовом пацієнт побив фельдшерку "швидкої" до струсу мозку Медики бояться їхати на виклики: під Дніпром жорстоко побили дівчину-фельдшерку
Новини України Житомирпобиття
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся