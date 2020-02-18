В Киеве подростки жестоко поиздевались над мужчиной: били ногами по голове (видео)

В Киеве подростки избили мужчину (Коллаж РБК-Украина)

В столице дети набросились на бездомного мужчину

В Киеве на Троещине группа подростков вначале попросила бездомного мужчину купить им алкоголь, а потом набросилась на него с особой жестокостью. Потерпевшего зовут Анатолий. Тинейджеры повалили его на землю и начали избивать ногами. Среди подростков были и девочки. Один из прохожих остался неравнодушным и вызвал полицию. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Когда на место происшествия приехали полицейские, у одногоиз молодых людей началась истерика, другой парень упал в обморок, а остальные подростки, воспользовались моментом и скрылись с места преступления. Избитый мужчина писать заявление в полицию не стал.

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В комментариях украинцы возмутились произошедшим и написали, что жестокость детей в наше время просто шокирует.

Это не дети, а убл..ки и таких сейчас большинство...настоящее будущее страны...У них святого нечего нет и не будет!

Хм, исправительных работ подкинуть, это многим поможет. Подметать неделю район, мыть автобусы, убирать парадные в домах и так далее. Это же бесплатная суперсила для приведения города в порядок.

Общество к сожалению деградирует с каждым днем все больше и больше, с таким подрастающим поколением никакой войны не нужно.

Скриншот комментариев (Facebook)