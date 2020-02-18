ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве подростки жестоко поиздевались над мужчиной: били ногами по голове (видео)

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 08:59
В Киеве подростки жестоко поиздевались над мужчиной: били ногами по голове (видео)
В Киеве подростки избили мужчину (Коллаж РБК-Украина)

В столице дети набросились на бездомного мужчину

В Киеве на Троещине группа подростков вначале попросила бездомного мужчину купить им алкоголь, а потом набросилась на него с особой жестокостью. Потерпевшего зовут Анатолий. Тинейджеры повалили его на землю и начали избивать ногами. Среди подростков были и девочки. Один из прохожих остался неравнодушным и вызвал полицию. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Когда на место происшествия приехали полицейские, у одногоиз молодых людей началась истерика, другой парень упал в обморок, а остальные подростки, воспользовались моментом и скрылись с места преступления. Избитый мужчина писать заявление в полицию не стал.

Осторожно, видео 18+

В комментариях украинцы возмутились произошедшим и написали, что жестокость детей в наше время просто шокирует.

  • Это не дети, а убл..ки и таких сейчас большинство...настоящее будущее страны...У них святого нечего нет и не будет!
  • Хм, исправительных работ подкинуть, это многим поможет. Подметать неделю район, мыть автобусы, убирать парадные в домах и так далее. Это же бесплатная суперсила для приведения города в порядок.
  • Общество к сожалению деградирует с каждым днем все больше и больше, с таким подрастающим поколением никакой войны не нужно.

В Киеве подростки жестоко поиздевались над мужчиной: били ногами по голове (видео)Скриншот комментариев (Facebook)

В Киеве столкнулись три автомобиля такси, есть пострадавший В Украине с 2020 года детей не будут принимать в детские дома
Новости Украины Киевпреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь