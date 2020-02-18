В Киеве подростки жестоко поиздевались над мужчиной: били ногами по голове (видео)

В столице дети набросились на бездомного мужчину
В Киеве на Троещине группа подростков вначале попросила бездомного мужчину купить им алкоголь, а потом набросилась на него с особой жестокостью. Потерпевшего зовут Анатолий. Тинейджеры повалили его на землю и начали избивать ногами. Среди подростков были и девочки. Один из прохожих остался неравнодушным и вызвал полицию. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Когда на место происшествия приехали полицейские, у одногоиз молодых людей началась истерика, другой парень упал в обморок, а остальные подростки, воспользовались моментом и скрылись с места преступления. Избитый мужчина писать заявление в полицию не стал.
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В комментариях украинцы возмутились произошедшим и написали, что жестокость детей в наше время просто шокирует.
Скриншот комментариев (Facebook)