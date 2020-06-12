Под Житомиром мужчина стрелял в кота, а попал в соседку: детали инцидента

Под Житомиром мужчина стрелял в кота, а попал в соседку (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина из-под Житомира устраивает стрельбу по животному уже не впервые

В Житомирской области произошел невероятный инцидент. Мужчина хотел отпугнуть кота и начал стрелять в него из пневматической винтовки, но попал соседке в глаз.

Инцидент произошел в селе Морозовка Житомирской области. Местный житель увидел на ограде своего двора чужого кота и схватился за пневматическую винтовку. Кот от пули не пострадал, так как она попала в глаз соседке. Мужчина оправдывается, что это произошло случайно, но соседка уверена, что выстрел был намеренный. Подробности сообщили в ТСН.

Вечером около 11 часов раздался выстрел, и муж пострадавшей женщины выскочил на улицу, чтобы выяснить, что произошло.

"Услышал крик, выскочил, а она уже была на веранде, закрыла глаза и кричала, что больно и глаз выбили", - рассказал Виктор.

Он сразу вызвал медиков и женщину госпитализировали в ЦРБ Брусиловского района. Врачи рассказали, что пуля попала женщине в уголок глаза, пробила его и застряла в носовой полости.

"При осмотре ротовой и носовой полости, там было затекание крови. Была угроза попадания пули в черепную полость через отверстие ранения", - сообщил и.о. главного врача Брусиловской ЦРБ Емельян Кавтишов.

Врачи пока не определились, стоит ли вытаскивать пулю, но надеются, что зрение пациентке сохранить удастся.

Мужчина, который стрелял и пневматической винтовки утверждает, что даже не подозревал, что рядом с котом окажется его соседка. Он признался, что мишенью был кот, который давно уже не дает ему покоя.

"Ну коты и в сарае, придут и наложат в сарае, там кошка такая рябая есть. Я не хотел стрелять, люди добрые, поверьте", - раскаивается мужчина.

Пострадавшая Наталья уверяет, что сосед знал, что она возле забора, так как она перед выстрелом с ним заговорила.

"Я ему ответила, и он мне сказал, махнул вот так левой рукой, мол, забери ее оттуда, или его оттуда, и все. И это он подкинул ружье, он даже не прицеливался", - рассказала пострадавшая.

В полиции на данный момент верят мужчине, так как он добровольно выдал оружие и признался в содеянном.

"По каким причинам – он не объяснял, таким образом пытался напугать кошек. Ее он не видел", - добавил и. о. начальника Брусиловского райотдела полиции Сергей Сильчук.

А вот кот по кличке Рыжик уже дважды попал в неприятную историю с соседом. Два года назад сосед выстрелил по животному и пулю пришлось вытаскивать из кота. Стоит отметить, что полиция не стала возбуждать дело о жестоком отношении с животными.

За выстрел в соседку мужчине грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. Соседи возмущены инцидентом и переживают, что в следующий раз под шальную пулю могут попасть дети.

В Житомирской области мужчина стрелял кота, а попал соседке в глаз

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Автор: Анна Шиканова