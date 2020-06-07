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В Николаеве произошла стрельба на остановке: есть раненые

Новости » Происшествия     07.06.2020 - 22:31
В Николаеве произошла стрельба на остановке: есть раненые
Фото: пистолет в руках (РБК-Украина)

Ранения получили два человека

В Николаеве 7 июня произошла стрельба на конечной остановке одного из транспортных маршрутов. В результате ранения получили два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 18:00 на остановке по улице Лазурной в микрорайоне Намыв. Неизвестные стреляли в двух мужчин, после чего скрылись с места происшествия.

"Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке", - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. Открыто дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в конце мая в Броварах произошла стрельба за перераспределение пассажиропотока, правоохранители 67 участников конфликта.

Также РБК-Украина писало, что в начале июня произошла стрельба на рынке "7-й километр" в Одессе.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины НиколаевраненыеСтрельба
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