Под Житомиром многодетная мать плеснула на себя бензин, а муж ее поджог (видео)

В Житомирской области мужчина поджег жену и маму его четверых детей
В Житомирской области мужчина принес канистру с бензином, угрожая сжечь дом. Жена ему пыталась помешать, в результате чего оказалась на больничной койке с тяжелыми ожогами, а дом сгорел дотла. Причем допускается, что женщина могла облить себя сама.
В семье воспитывается четверо детей, говорится в сюжете ТСН.
Люди говорят, что прибежали тушить пожар, но хозяйка дома была уже с жуткими ожогами. Она успела лишь сказать, что муж принес бензин, а детей спасали выбрасывая через окно.
От деревянного дома не осталось абсолютно ничего. 35-летняя женщина находится в областной больнице с тяжелыми ожогами 40% тела. Преимущественно поражены туловище, лицо и руки.
"В разгар эмоций женщина вылила часть жидкости на себя, частично жидкость пролилась на пол. И мужчина, по его словам, неосознанно клацнул зажигалкой", - говорит Алла Ващенко, руководитель пресс-службы полиции области.
Глава села говорит, что женщина давно терпела насилие в семье, но никуда не жаловалась. При этом допускается, что она сама могла пойти на такой шаг, потому что была в отчаянии.
Женщина работала на ферме, разрываясь между детьми, хозяйством, домом. А вот муж пил и нигде не работал.
Самое странное в этой ситуации, что детей отдали отцу, сейчас они живут с его сестрой.
В Житомирской области муж поджог дом и жену (видео: ТСН)
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