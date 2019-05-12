Под Житомиром в двух реках всплыла мертвая рыба: что произошло

Под Житомиром в двух реках погибла рыба (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Новгород Волынском люди подняли панику из-за подохшей рыбы

Под Житомиром в Новгород Волынском прошла акция протеста с требованием не отравлять реки. Люди вышли на акцию после того, как в реках Случь и Хомора подохла вся рыба. Местные жители считают, что всему виной картонно-бумажная фабрика "Понинка", которая сбрасывают свои отходы в реки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Днями в реках вода побелела и всплыла мертвая рыба. По словам участников акции, на дне рек лежит до 20 сантиметров клея. Загрязненная река Хомора впадает в Случь, откуда берут воду жители 56-тысячного города Новоград-Волынский.

При этом по словам людей, им не то что пить, даже пользоваться водой из-под крана страшно, поскольку при контакте на коже появляются высыпания.

Под Житомиром в двух реках погибла рыба (видео: YouTube/ТСН)

"Химические соединения, которые идут от фабрики, они руководством даже не озвучиваются, и мы не знаем от чего мы можем в дальнейшем пострадать", - заявил заместитель городского головы Новоград-Волынского Анатолий Легенчук.

По словам городского головы Барановки Анатолия Душко, воду из реки часто берут на анализ, который каждый раз подтверждает содержание индустриальных сток. Вода загрязнена химическими и биологическими веществами. Кроме того, в воде происходит гниения и окисления из-за чего рыбе не хватает кислорода, и она гибнет.

Под Житомиром в двух реках погибла рыба (скриншот с видео)

При этом руководитель фабрики "Понинка", которая расположена в соседней Хмельницкой области, по телефону отвергает все обвинения. Он говорит, что проводятся постоянные проверки, которые не показали никаких нарушений.

По его словам, клей на фабрике не используется, а только крахмал, поэтому белое вещество на дне рек не их.

Стоит отметить, что все суды Госэкоинспекция проиграла. Люди готовят новые жалобы и намерена отправиться к фабрике, чтобы устроить протест уже под ее стенами.

Напомним, что около миллиона биологических видов находятся под угрозой вымирания.

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