В Житомире не переживают из-за коронавируса и карантина: заразы всегда хватало

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус добрался до Житомира, но местные не спешат соблюдать карантинные ограничения

Коронавирус в Украине 19 марта диагностировали еще у двух человек - в Киеве и Житомире, таким образом количество выявленных случаев заражения COVID-2019 увеличилось в нашей стране до 18.

В Житомире, где сегодня коронавирус был зафиксирован впервые, местные жители продолжают заниматься повседневными делами и не слишком беспокоятся из-за произошедшего.

Между тем, в Житомирской области создали блок-посты из полиции и нацгвардии. Останавливают все без исключения машины и меряют температуру.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

А в самом Житомире на улицах можно увидеть гуляющих - взрослых и детей, и часто без защитных масок - и требования о соблюдении дистанции горожане де-факто не соблюдают. Впрочем, многие магазины закрыты, не работают рынки и заведения общепита, ТРЦ и кинотеатры, парикмахерские, сервисные центры и кафе, вокзалы пустуют. Об этом можно судить по фото, опубликованным на сайте "Первого житомирского информационного портала".

Из-за карантина, введенного в Украине до 3 апреля, в Житомире большинство владельцев магазинов одежды, продуктов питания и прочее перешли в онлайн-режим и организовывают доставку.

В то же время, несмотря на предупреждения об опасности и просьбу оставаться дома, людей на улицах не стало гораздо меньше - кто-то занимает очередь в аптеку, кто-то в банк или магазин. Дети спокойно играют на детских площадках, катаются на скейтах, велосипедах и самокатах.

Коронавирус в Житомире - как живет город на карантине (Фото: times.zt.ua)

Коронавирус в Житомире - как живет город на карантине (Фото: 1.zt.ua)

Опрос жителей Житомира показал, что многие не придерживаются карантинных ограничений. Об этом передает местное издание Times.ZT.

"Я в декрете, поэтому регулярно гуляю с детьми на свежем воздухе, независимо от карантина. У нас папа ходит по магазинам, а так то живем обычной жизнью. Декрет - это уже определенная изоляция от общества", - рассказала молодая мама Ольга.

"Я работаю, потому что на работе карантина нет. Однако есть некоторые ограничения - в офисе работаем по десять человек, меняемся сменами. Я стараюсь себя особо не ограничивать, постоянно гуляю с собакой и в маркет, если нужно, то иду", - поделилась жительница Житомира Оксана.

"У меня предприятие обеспечило отпуск во время карантина, поэтому занимаюсь различными домашними делами. Сегодня хорошая погода, ребенку надо свежий воздух, и вот с женой собрались на прогулку. Дома тоже стараемся больше времени уделить ребенку, развивающим играм и упражнениям. Люблю почитать бумажные книги", - рассказал Юрий.

"На службу хожу - это моя работа и жизнь", - сказал пенсионер Алексей.

"Ежедневно хожу на работу, потому что онлайн делать это не могу. Сильно не ограничиваюсь, но уже по вечерам сижу дома. Обычно занимаюсь делами по дому, иногда с девушкой фильмы смотрим", - поделился молодой человек Александр.

"Сегодня гуляем с собакой, как и каждый день - пребывание на свежем воздухе не ограничиваем. Но если это поход в маркет, то стараемся соблюдать дистанцию ​​1,5 м от других покупателей. Я ФОП, но из-за карантина вынуждена уйти в отпуск", - рассказала Наталья, у которой свой бизнес.

"Я живу по-прежнему - хожу на работу и не парюсь про ту дистанцию, потому что заразы всегда хватало", - поделилась Александра.

Как сообщалось ранее, в Киеве карантин жестко нарушается повсеместно, наземный транспорт переполнен людьми и фактически столица продолжает жить обычной жизнью, а соблюдение карантинных требований никто не контролирует.

Также мы писали о том, что в Черновицкой области, где на сегодня инфицированы 9 человек и 1 уже умер из-за коронавируса, были усилены карантинные меры и ввели режим чрезвычайной ситуации. В самих Черновцах остановили общественный транспорт, а улицы дезинфицируют со специальных машин.