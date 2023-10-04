"Жити в дурдомі і померти від війни, чи полетіти в Париж?" Львівський фотограф розказав, як втік з України

Не заплатили ні копійки

За словами Богдана Горбая, він разом з братом вибрався з України у Молдову. Він не платив за це гроші та скористався виключно гугл-мапсом. Детально про свій спосіб виїзду він не розказав, але відзначив, що спілкувався з прикордонниками.

"Молдова прийме, назад не поверне. Я виїхав, жодних проблем, Молдова прийняла. Це може зробити кожен з вас", - додав він.

Горбай закликає українців не платити гроші за незаконні перетинання кордону, але сказав, що варіанти виїзду є і вони доступні. Крім того, він сказав, що виїхати за кордон необхідно всім, хто не в змозі тримати зброю у руках.

"Я просто хочу, щоб кожний з вас поїхав", - додав він.

Львівський фотограф Богдан Горбай втік з України (скріншоти)

Причина виїзду

Фотограф зазначає, що основна причина його втечі - це небажання захищати рідну країну від окупантів.

"У нас постав вибір - або ми йдемо на війну та вмираємо за людей, які розкладають країну та мутять кучу іншої дурні, такі як ТЦК чи патрульна поліція, або полетіти в Париж. Ми змирилися та вирішили: Париж так Париж. І ось ми у Молдові, скоро вилітаємо", - заявив Горбай.

Він додав, що він не зможе взяти у руки зброю та вбивати. І назвав це найгіршим, що може бути на війні - коли захисники на когось покладаються, а ця людина не здатна прикрити.

Також Горбай додав, що той патріотизм, що зараз є - він не зовсім правильний. Йому шкода українців, які гинуть за можновладців та політиків.

"Життя занадто висока ціна. Моя думка буде така завжди. Ті, хто загинув на фронті, отримує тільки хвилину мовчання. Не можна це недооцінювати. Але якби у мене був автомат і я там був - я б його кинув й дозволив би мене вбити. Так - я сцикло", - каже Богдан.

З Молдови вони полетіли до Бухаресту в Румунії. А вже звідти вони полетять у Париж.

Львівський фотограф Богдан Горбай втік з України (скріншоти)

А що далі?

Богдан чесно зізнається, що повертатися в Україну він не планує і збирається побудувати своє життя в Європі. Після відпустки у Парижі він хоче з'їздити до Німеччини, а потім осісти в Іспанії, на Тенерифе. Саме там він буде оформлювати тимчасовий захист, а згодом почне шукати варіанти заробітку.

Він вже зараз зізнається, що його мало цікавить думка українців, бо він буде орієнтуватися вже на інший ринок, в Іспанії. І саме там він хоче отримати громадянство.

"Тут війною не буде пахнути. Я буду показувати, що робиться в Європі", - розказав він про долю свого акаунту.

Львівський фотограф Богдан Горбай втік з України (скріншоти)

Детально подивитися усі відео Богдана Горбая можна за оцим посиланням.