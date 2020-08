Жителям Бейрута загрожує нова небезпека: у мережу потрапило фото

Небо над Бейрутом забарвилося в неприродний колір і це може сигналізувати про нову проблему

Вибух у порту столиці Лівану Бейруті, який стався 4 серпня, завдав сильні збитки місту. Понад сто людей загинули, дуже багато поранених, зруйновані будинки. Чверть мільйона людей залишилися без даху над головою.

Експерти повідомляють, що цей вибух був самим потужним вибухом за всю історію Бейрута. Потужність склала 1000-1500 тонн тротилового еквівалента. Як відзначають фахівці з Університету Шеффілда, ця цифра відповідає однієї десятої вибухової потужності атомної бомби, яку американці скинули на Хіросіму, пише Vesti.

Поштовхи після вибуху відчули навіть жителі острова Кіпр, який знаходиться за 160 км від Лівану.

Проте жителям Лівану може загрожувати нова небезпека. Рано вранці в четвер, 6 серпня, небо над містом забарвилося в кислотно-оранжевий колір. Як зазначає редактор видання "Голос Хезболли" Ніколас Ное, жителі Бейрута можуть піддаватися впливу небезпечних хімічних агентів.

