Жителя Киева три года держали в плену в Николаеве: мужчина считался пропавшим без вести

Преступники из Николаева три года удерживали в плену киевлянина. Таким образом они хотели присвоить себе его квартиру.

Детали сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом рассказали на странице столичной полиции в Facebook.

Работники Шевченковского управления полиции совместно с работниками полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской и Николаевской областях задержали группу преступников.

Жителя Киева три года держали в плену

Злоумышленники держали в плену жителя Киева, а также еще одного мужчину. Киевлянин находился в списке пропавших без вести с 2017 года.

"Мы получили оперативную информацию о местонахождении разыскиваемого в Николаеве. Во время следственных действий в помещении злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, которого, вероятно, также удерживали насильно в доме. Трех нарушителей задержали в порядке статьи 208 Криминального процессуального кодекса Украины. Это жители Николаевской области и Запорожья 1958, 1974 и 1969 годов рождения", - рассказал Крищенко.

Преступников задержали и отвезли в столицу

Подозреваемых задержали и доставили в столицу для проведения следственных действий и установлении роли каждого в данном преступлении. Следователи готовят подозрение и расследуют дела по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) ККУ. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Жертв преступной группы может быть намного больше

"В ходе следственных действий к нам обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти люди мошенническим путем завладели ее жильем, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел в Николаевской области. Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схеме и к аналогичным преступлениям на территории Украины", - добавил Крищенко.