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Жительница Соледара рассказала, как эвакуировалась из города

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Суббота 23 июля 2022 18:20
Жительница Соледара рассказала, как эвакуировалась из города Фото: жительница Соледара рассказала, как эвакуировалась из города (t me)
Автор: Илона Свиридова

Анна - из Соледара Донецкой области. Всю жизнь небольшого промышленного города вращалась вокруг крупнейшего в Европе соледобывающие предприятие "Артемсоль", где и работала женщина.

В конце марта ситуация в городе стала критической. Ежедневные обстрелы и авианалеты заставили Анну вместе со своей семьей эвакуироваться в более безопасное место.

"Был мощный взрыв. У меня задрожала кровать и я сразу начала собирать чемоданы. Тогда решила, что все, надо выезжать", - вспоминает женщина.

Сначала семья выехала к Желтым Водам Днепропетровской области. Анна признается, что работы в городе не было, поэтому, посоветовавшись, они решили переехать в столицу. В управлении социальной защиты населения Оболонского района женщина получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

"Мы с мужем учились в Донецке. Поэтому о том, как Ринат Ахметов помогает людям, мы знаем очень хорошо. Большое спасибо за то, что не забываете и поддерживаете", - говорит переселенка.

Несмотря на все, больше всего Анна хочет вернуться к мирной жизни в своем родном Соледаре и работать на своей любимой работе.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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