Жительница Донецка ответила на заявления про "гражданскую войну" на Донбассе: РФ не выгодна правда

Все началось с того, что дончанка опубликовала в своей соцсети фото о родного города Донецка до 2014 года и после оккупации. Многие комментаторы начали скандалить и писать, что во всем виновата Украина и "гражданская война".

Девушка смело рассказала, что все обстоит совсем не так.

"Хочу кое-что пояснить. Большинство россиян с огнем в глазах мне доказывали, что в Украине сейчас идет "гражданская война", что мы "напали" на Донбасс, мы "стреляем" по своим, а Россия просто поставляет гуманитарную помощь. Так вот, те, кто верит проплаченным сайтам, объясняю: между Украиной и Россией уже семь лет идет жесткая война, от которой гибнут люди и разрушены города", - сказала дончанка.

Она отметила, что никакой гуманитарной помощи на Донбасс Россия не поставляет, грузовики туда едут, наполненные оружием.

"Я понимаю, что РФ невыгодно показывать всю правду своим жителям, но комментаторы, которые пишут подобное, вы можете хотя бы не спорить с людьми, которые живут тут, которые все видели своими глазами?! И маленькая вставочка: Россия не поставляет Украине никакой гуманитарной помощи. Этими фурами они везут оружие и боеприпасы. А сейчас через Беларусь к украинской границе едут танки и набитые таким же оружием фуры", - заявила девушка.

В комментариях украинцы отреагировали на заявление девушки.