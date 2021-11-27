Жители Харькова ответили, что будут делать при возможном нападении России на Украину (видео)

Отметим, что журналист не совсем верно задает вопрос харьковчанам. Ведь присутствие войск РФ на Донбассе уже никто не отрицает.

Как оказалось, люди в Харькове в своем большинстве - аполитичны. Например, один из опрашиваемых сказал, что совсем не следит за политикой, то есть не интересуется событиями в свой стране вообще.

"Сначала я буду думать, что делать. Это все политические интриги", - сказал он.

Другой мужчина назвал новость о возможном вторжении РФ в Украину "выдумкой".

"Да это выдумка. Просто нагнетают. Чтобы отвлечь нас от насущных проблем", - сообщил житель города.

А вот одна из пожилых женщин на улице сказала, что ей противно слушать такие вопросы, так как это "чушь собачья".

И лишь один мужчина был настроен очень патриотично, он отметил, что пойдет воевать, если будет нужно.

"Пойдем воевать. Руководство страны меняется, а родина остается", - резюмировал он.

Напомним, что российские войска на Донбассе появились еще в 2013 году. После этого там образовались так называемые "ДНР" и "ЛНР".