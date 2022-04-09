Житель Мариуполя смог выбраться из города вплавь: 4 км по ледяному морю

Житель Мариуполя Дмитрий Юрин выбрался из оккупированного города по морю. Он проплыл 4 км в ледяной воде, чтобы добраться до безопасной территории. Украинец своими глазами видел удар российской бомбой по театру в Мариуполе.
Об этом сообщает издание The Guardian.
16 марта 2022 года Дмитрий Юрин был в своем доме в Мариуполе на проспекте Мира. Его дом находится в паре сотен метров от Мариупольского драматического театра – через площадь с фонтаном.
Он рассказал, что театр стал бомбоубежищем для сотни женщин и детей. Дмитрий слышал взрывы и крики людей после попадания в театр русской бомбы.
"Это был ужасный, мощный взрыв, огромный взрыв. Я слышал крики… Я видел тела и куски тел. Вытащил одну женщину, потом девочку, а потом мальчика. Все пострадали. Ноги мальчика не двигались. Он кричал. Мои руки дрожали, и я был весь в крови", - рассказал украинец.
На земле лежала женщина и члены ее семьи отчаянно пытались ее реанимировать.
"Они пытались вернуть ее. Возле нее стоял ребенок и говорил: "Мама, не спи". Но женщина уже была мертва", - добавил Юрин.
После этого Дмитрий вернулся в гараж, где укрывался со своей матерью от обстрелов вместе с матерью Надеждой. Он закурил и проглотил таблетки. А потом решил, что ему нужно покинуть Мариуполь. Город уже две недели атаковали российские войска, и он уже был отрезан со всех сторон.
А потом Юрин придумал очень опасный и необычный план. Он решил покинуть Мариуполь вплавь. Некоторый опыт у него был – он вместе с отцом был заядлым рыбаком и провел на Азовском море много часов, вылавливая кефаль.
Для своей безумной идеи Дмитрий использовал рыбацкие снасти, пакеты для мусора, веревки и четыре 5-литровых пластиковых бутылки – чтобы использовать их как буйки. Смастерив импровизированный костюм, Юрин отправился вечером в сторону пляжа.
По дороге он видел разрушенные дома и встретил несколько человек, которые искали воду и сигареты. Но в целом город был безлюден.
В воде он немного прошел вброд, а потом погрузился в воду. Отплыл на 150 метров и стал плыть вдоль берега в сторону запада.
Юрин рассказал, что вода была очень холодная, он стучал зубами. Но в процессе прятался за одной из бутылок, чтобы его никто не увидел. Иногда отдыхал на буйке.
Его маршрут проходил мимо позиций российских оккупантов в селе Рыбацкое и до села Мелекино, которое до войны было пляжным курортом – 4 км по ледяному морю. Он проплыл этот путь за 2,5 часа. Его невероятно трясло от холода и выбравшись на берег он встретил пожилую пару.
Его приняли в дом, накормили борщом и дали водки, чтобы согреть. Мелекино тоже находится под оккупацией РФ.
Но с помощью соседа Юрину удалось сесть на автобус, который довез его до порта в Бердянске. На блокпосте в оккупированный Бердянск российские солдаты его проигнорировали. По словам Юрина, там стояли совсем зеленые пацаны – лет 17-18.
А из Бердянска ему удалось эвакуироваться во Львов.
"Город по-прежнему заблокирован. Каждый день русские разрушают его всеми возможными средствами – ударами с воздуха, ракетами, артиллерией, минами, танками. Только в среду было сброшено 118 авиабомб. Это террор за гранью воображения. Гражданские пытаются выжить в этом аду", - написала Диана.
Ей пришлось второй раз покинуть свой дом из-за нападения России. В 2014 году она уехала из Донецка.
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