Житель Мариуполя смог выбраться из города вплавь: 4 км по ледяному морю

16 марта 2022 года Дмитрий Юрин был в своем доме в Мариуполе на проспекте Мира. Его дом находится в паре сотен метров от Мариупольского драматического театра – через площадь с фонтаном.

Он рассказал, что театр стал бомбоубежищем для сотни женщин и детей. Дмитрий слышал взрывы и крики людей после попадания в театр русской бомбы.

"Это был ужасный, мощный взрыв, огромный взрыв. Я слышал крики… Я видел тела и куски тел. Вытащил одну женщину, потом девочку, а потом мальчика. Все пострадали. Ноги мальчика не двигались. Он кричал. Мои руки дрожали, и я был весь в крови", - рассказал украинец.

На земле лежала женщина и члены ее семьи отчаянно пытались ее реанимировать.

"Они пытались вернуть ее. Возле нее стоял ребенок и говорил: "Мама, не спи". Но женщина уже была мертва", - добавил Юрин.

После этого Дмитрий вернулся в гараж, где укрывался со своей матерью от обстрелов вместе с матерью Надеждой. Он закурил и проглотил таблетки. А потом решил, что ему нужно покинуть Мариуполь. Город уже две недели атаковали российские войска, и он уже был отрезан со всех сторон.

А потом Юрин придумал очень опасный и необычный план. Он решил покинуть Мариуполь вплавь. Некоторый опыт у него был – он вместе с отцом был заядлым рыбаком и провел на Азовском море много часов, вылавливая кефаль.

Для своей безумной идеи Дмитрий использовал рыбацкие снасти, пакеты для мусора, веревки и четыре 5-литровых пластиковых бутылки – чтобы использовать их как буйки. Смастерив импровизированный костюм, Юрин отправился вечером в сторону пляжа.

По дороге он видел разрушенные дома и встретил несколько человек, которые искали воду и сигареты. Но в целом город был безлюден.

В воде он немного прошел вброд, а потом погрузился в воду. Отплыл на 150 метров и стал плыть вдоль берега в сторону запада.

Юрин рассказал, что вода была очень холодная, он стучал зубами. Но в процессе прятался за одной из бутылок, чтобы его никто не увидел. Иногда отдыхал на буйке.

Его маршрут проходил мимо позиций российских оккупантов в селе Рыбацкое и до села Мелекино, которое до войны было пляжным курортом – 4 км по ледяному морю. Он проплыл этот путь за 2,5 часа. Его невероятно трясло от холода и выбравшись на берег он встретил пожилую пару.

Его приняли в дом, накормили борщом и дали водки, чтобы согреть. Мелекино тоже находится под оккупацией РФ.

Но с помощью соседа Юрину удалось сесть на автобус, который довез его до порта в Бердянске. На блокпосте в оккупированный Бердянск российские солдаты его проигнорировали. По словам Юрина, там стояли совсем зеленые пацаны – лет 17-18.

А из Бердянска ему удалось эвакуироваться во Львов.

Кстати, этим же маршрутом воспользовалась еще одна жительница Мариуполя – Диана Берг. Она вместе с семьей шла по холодной воде несколько километров, так как пляж был заминирован. Выйти из города было невозможно, так русские никого не впускали и не выпускали.

"Город по-прежнему заблокирован. Каждый день русские разрушают его всеми возможными средствами – ударами с воздуха, ракетами, артиллерией, минами, танками. Только в среду было сброшено 118 авиабомб. Это террор за гранью воображения. Гражданские пытаются выжить в этом аду", - написала Диана.

Ей пришлось второй раз покинуть свой дом из-за нападения России. В 2014 году она уехала из Донецка.