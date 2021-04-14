Житель Харкова переніс COVID-19 чотири рази: в яких випадках таке можливо

У Харкові чоловік вже чотири рази з початку пандемії переніс коронавірус. Лікар розповів, у яких випадках таке можливо.

Про це пишуть Вартові еспресо.

Випадок неодноразового інфікування зафіксували в Харківській міській клінічній лікарні №17. Там чоловік перебуває на лікуванні.

За словами завідувача терапевтичним відділенням цього медичного закладу, Романа Єлісєєва, повторне зараження чоловіка пов'язане з його проблемами зі здоров'ям.

Супутні захворювання харків'янина не дозволяють його організму виробляти імунітет до коронавірусу.

"Один пацієнт перехворів чотири рази. Через супутні патології не вироблялися антитіла. Його вже виписали", - розповів харківський медик.

Відзначимо, що останні дослідження підтверджують можливість повторного інфікування коронавірусом.

При цьому такому ризику найчастіше піддаються лікарі, які працюють з коронавірусними пацієнтами.