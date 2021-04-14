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Житель Харкова переніс COVID-19 чотири рази: в яких випадках таке можливо

Новость на русском → Харків, Середа 14 квітня 2021 10:50
Житель Харкова переніс COVID-19 чотири рази: в яких випадках таке можливо Колаж РБК-Україна: Мешканець Харкова переніс чотири рази COVID-19
Автор: Світлана Мащенко

У Харкові чоловік вже чотири рази з початку пандемії переніс коронавірус. Лікар розповів, у яких випадках таке можливо.

Про це пишуть Вартові еспресо.

Випадок неодноразового інфікування зафіксували в Харківській міській клінічній лікарні №17. Там чоловік перебуває на лікуванні.

За словами завідувача терапевтичним відділенням цього медичного закладу, Романа Єлісєєва, повторне зараження чоловіка пов'язане з його проблемами зі здоров'ям.

Супутні захворювання харків'янина не дозволяють його організму виробляти імунітет до коронавірусу.

"Один пацієнт перехворів чотири рази. Через супутні патології не вироблялися антитіла. Його вже виписали", - розповів харківський медик.

Відзначимо, що останні дослідження підтверджують можливість повторного інфікування коронавірусом.

При цьому такому ризику найчастіше піддаються лікарі, які працюють з коронавірусними пацієнтами.

Раніше ми писали, що в Чернігівській області 100-річний чоловік одужав від коронавірусу. Мало того, він почував себе настільки добре, що самостійно покинув лікарню.

Також повідомлялося, що вчені зробили гучну заяву про вакцину від коронавірусу в таблетках.

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