Жироспалюючий суп: ця смачна страва готується за 15 хвилин і вам точно варто її скуштувати

З настанням холодів багатьом хочеться додати до раціону більше теплих і зігріваючих страв. Але як харчуватися смачно, корисно та без шкоди для фігури? Якщо ви хочете схуднути і не голодувати, вам сподобається суп зі шпинату. Така страва вас приємно здивує.

Як приготувати смачний жироспалюючий суп, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wprost .

Такий суп - справжня знахідка для тих, хто хоче правильно і корисно харчуватися, але не витрачати багато часу на готування. Ви зможете приготувати страву лише за 15 хвилин.

Що вам знадобиться

4 картоплини

800 гр. свіжого листя шпинату

2 літри овочевого бульйону

вершки (якщо ж ви хочете худнути, замініть їх грецьким йогуртом),

сіль та перець за смаком.

Як готувати

Почніть з овочів. Промийте та висушіть паперовим рушником листя шпинату, а картоплю потрібно почистити та нарізати дрібними кубиками. Потім закип'ятіть овочевий бульйон, додайте туди картоплю, шпинат та сіль із перцем.

Після цього супу потрібно приблизно 10 хв. За цей час картопля встигне зваритися в киплячому бульйоні, а листя шпинату стане м'яким і смачним. Коли суп готовий, перед подачею ви можете додати до нього вершки.

Якщо ж ви хочете, щоб страва допомогла вам у боротьбі із зайвою вагою, відмовтеся від зайвих жирів та додайте трохи грецького йогурту. Також суп можна прикрасити невеликими шматочками сиру як м'якого, так і твердого.

Шпинат допомагає у боротьбі із зайвою вагою (фото: freepik.com)

Чим корисний шпинат для схуднення

Шпинат відрізняється низьким вмістом калорій та високим вмістом клітковини. Він допомагає насититися і не шкодить фігурі.

Крім того, шпинат багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, що допомагає підтримувати загальне здоров'я та прискорює обмін речовин, сприяючи процесу схуднення.