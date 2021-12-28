Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь: "когда уже все подшофе"

Лидер ЛДПР подчеркнул, что если бы занимал пост президента России, то он бы не раздумывал, а отдал такой приказ.

"Часа в 4 утра, когда уже все подшофе", – добавил он.

Политик также отметил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.

"Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то и шарахнуть, как следует", – сказал Жириновский.

Смотрите на видео, как высказывается Жириновский.

Отметим, что ранее Жириновский уже неоднократно призывал Россию к военной агрессии против Украины.

Напомним, что западные спецслужбы предупреждают, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. Кремль в свою очередь полностью отрицает такие намерения.