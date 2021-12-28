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Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь: "когда уже все подшофе"

Автор: Людмила Жукова

Скандальный и одиозный политик из РФ Владимир Жириновский в который раз отличился своими высказываниями относительно Украины. Сейчас он призывает к бомбардировкам страны в новогоднюю ночь, 31 декабря.

Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что если бы занимал пост президента России, то он бы не раздумывал, а отдал такой приказ.

"Часа в 4 утра, когда уже все подшофе", – добавил он.

Политик также отметил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.

"Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то и шарахнуть, как следует", – сказал Жириновский.

Смотрите на видео, как высказывается Жириновский.

Отметим, что ранее Жириновский уже неоднократно призывал Россию к военной агрессии против Украины.

Напомним, что западные спецслужбы предупреждают, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. Кремль в свою очередь полностью отрицает такие намерения.

Напомним, что Жириновский рассказал, кто такие "ихтамнеты".

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Жириновский