В жіночимх шампунях та милі вивили канцерогенну речовину, яка викликає рак

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження в Environmental Science & Technology Letters.

Що відомо про канцероген у засобах особистої гігієни

Формальдегід пов’язують із раком, але хімічну речовину та консерванти, які його виділяють, часто додають у засоби особистої гігієни, щоб подовжити термін їх зберігання.

Нове дослідження виявило, що ця хімічна речовина ховається в таких продуктах, як шампунь, лосьйони, мило для тіла та клей для вій.

Дослідники Бостонського університету виявили, що у темношкірих жінок у постменопаузі, які найчастіше користувалися лосьоноами для волосся, ризик раку матки збільшився більш ніж на 50% порівняно з тими, хто ніколи або рідко їх використовував.

"Ми з’ясували, що це стосується не лише засобів для волосся. Ці хімічні речовини містяться в продуктах для тіла, які ми постійно використовуємо. Це може призвести до серйозної шкоди"", - розповів провідний автор дослідження Робін Додсон.

У дослідженні сказано, що темношкірі та латиноамериканські жінки реєстрували використання продуктів протягом тижня, обмінюючись фотографіями етикеток інгредієнтів.

Команда вчених проаналізувала понад 1100 списків інгредієнтів продукту, шукаючи консерванти, що виділяють формальдегід.

53% учасників повідомили, що користувалися принаймні одним засобом особистої гігієни, на етикетці якого вказано речовини, що виділяють формальдегід.

Який консервант виділяє формальдегід

Дослідники виявили, що гідантоїн DMDM ​​є найпоширенішим консервантом, що вивільняє формальдегід. Приблизно 47% продуктів для догляду за шкірою та 58% продуктів для волосся з консервантами, що вивільняють формальдегід, містять гідантоїн DMDM.