В жіночимх шампунях та милі вивили канцерогенну речовину, яка викликає рак
Нове дослідження показало, що велика кількість засобів особистої гігієни, зокрема шампунів та мила, містить відомий канцероген - формальдегід.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження в Environmental Science & Technology Letters.
Що відомо про канцероген у засобах особистої гігієни
Формальдегід пов’язують із раком, але хімічну речовину та консерванти, які його виділяють, часто додають у засоби особистої гігієни, щоб подовжити термін їх зберігання.
Нове дослідження виявило, що ця хімічна речовина ховається в таких продуктах, як шампунь, лосьйони, мило для тіла та клей для вій.
Дослідники Бостонського університету виявили, що у темношкірих жінок у постменопаузі, які найчастіше користувалися лосьоноами для волосся, ризик раку матки збільшився більш ніж на 50% порівняно з тими, хто ніколи або рідко їх використовував.
"Ми з’ясували, що це стосується не лише засобів для волосся. Ці хімічні речовини містяться в продуктах для тіла, які ми постійно використовуємо. Це може призвести до серйозної шкоди"", - розповів провідний автор дослідження Робін Додсон.
У дослідженні сказано, що темношкірі та латиноамериканські жінки реєстрували використання продуктів протягом тижня, обмінюючись фотографіями етикеток інгредієнтів.
Команда вчених проаналізувала понад 1100 списків інгредієнтів продукту, шукаючи консерванти, що виділяють формальдегід.
53% учасників повідомили, що користувалися принаймні одним засобом особистої гігієни, на етикетці якого вказано речовини, що виділяють формальдегід.
Який консервант виділяє формальдегід
Дослідники виявили, що гідантоїн DMDM є найпоширенішим консервантом, що вивільняє формальдегід. Приблизно 47% продуктів для догляду за шкірою та 58% продуктів для волосся з консервантами, що вивільняють формальдегід, містять гідантоїн DMDM.
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