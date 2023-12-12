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Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Вівторок 12 грудня 2023 20:02
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Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото) Названо найпривабливіші жіночі зачіски (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Жіноча зачіска має велике значення для її образу і часом чоловікові достатньо локона чи пишного хвоста, щоб звернути увагу. В цілому, волосся відіграє вирішальну роль у приверненні уваги протилежної статі. Саме тому й існує мода на зачіски, причому вже не одне століття.

Які саме зачіски чоловіки вважають найсексуальнішими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Stylendesigns.

Звичайно ж, насамперед чоловіки звертають увагу на стан волосся. Вони мають бути здорові, блискучі, доглянуті. Стрижка повинна підходити до типу обличчя та стилю жінки. А далі чоловіки звертають увагу на самі зачіски.

Коси та плетіння

Ніжні зачіски, які привертали увагу чоловіків завжди - це коси та різноманітні плетіння. Таке волосся надає жінці романтичного вигляду.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Кінський хвіст

Зачіска, яка вже багато десятиліть не виходить із моди. Особливо він гарний у власниць густого і довгого волосся. Більшість чоловіків вважають таку зачіску сексуальною.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

"Голлівудські" локони

Локони – безпрограшний варіант для будь-якого випадку, але голлівудські - найкращий вибір, якщо ви хочете підкорити чоловіка з першого погляду.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Бічний чубчик

Це приваблива та сексуальна зачіска. При тому, що чоловіки не особливо шанують чубчика у жінок, цей варіант їм подобається - вона дозволяє зробити вилиці витонченими, а волосся не закриває обличчя, а обрамляє.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Пляжні хвилі

Зачіска в стилі дівчини-серфера, яка надає енергійного вигляду. Це легка зачіска, яку чоловіки вважають сексуальною.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Омбре

Ви здивуєтеся, але модний стиль двоколірної зачіски омбре припав чоловікам до смаку. Вважається, що така зачіска прийде жінкам індивідуальності та діє на чоловіків як магніт. Тим більше, що ви можете бути одночасно білявкою та брюнеткою. Але чомусь найбільше чоловікам подобаються сірі відтінки омбре.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Розпатланий пучок

Безладний пучок виглядає гламурно і в чоловічій виставі - жінка просто зібрала волосся і заколола тим, що потрапило під руку. Вони вважають цей образ чуттєвим та сексуальним.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Сексуальні кучері

Ще один варіант зачіски, який майже ніколи не виходить з моди – це кучерики. Їхні чоловіки вважають привабливими та сексуальними. А ще – загадковими.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Довге пряме волосся

Багато чоловіків люблять у жінок довге волосся і, хоча зовсім пряме волосся - це протилежність кучерям, такий образ теж вважається сексуальним і привабливим.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Зачіски в стилі бохо

Поєднання розпатланого волосся з різними кісками і шпильками, з локонами - такий образ вважається романтичним і сексуальним.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Об'ємне волосся

Чоловікам подобаються пишні та об'ємні зачіски, тому пані, які збивають пухнасту хмару на голові - знають, що роблять.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Зачіска після сну

Злегка заплутане і не укладене волосся - теж приваблює чоловіків. Тому, якщо ви вранці тільки прокинулися і трохи розпатлані - повірте, чоловікам це подобається.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

Короткі зачіски

Багатьом чоловікам також подобаються короткі стрижки - у стилі піксі чи панк. Вони вважають, що таку зачіску обирає впевнена жінка. Коротка стрижка надає володарці сильного образу.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

А коротка стрижка з кучерями - просто топ.

Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Фото: pinterest.com

До речі, ми писали про те, який манікюр варто вибрати для новорічного образу.

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