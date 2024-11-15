Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Робін Гівенс - перша дружина Тайсона

Акторка другорядних ситкомів Робін Гівенс до 24 років не змогла залишити вагомого сліду в кінематографі. Її популярність значною мірою будувалася на стосунках із відомими та заможними чоловіками. До знайомства з Майком Тайсоном Робін мала романи з такими зірками, як Едді Мерфі та Майкл Джордан.

Вийшовши заміж за Тайсона, Гівенс була вагітна. На той час 22-річний боксер, який уже здобув популярність і займався розвитком своєї спортивної кар'єри, не задумувався про сімейний затишок. Шлюб міг би мати перспективу, якби не трагедія - викидень у Робін, який суттєво вплинув на їхні стосунки.

Майк Тайсон і Робін Гівенс (фото: Getty Images)

Після втрати дитини у травні 1988 року стосунки подружжя почали стрімко руйнуватися. Вже у вересні того ж року Робін Гівенс подала заяву на розлучення, звинувативши Майка Тайсона у домашньому насильстві. Вона відкрито заявила, що життя з боксером стало для неї справжнім кошмаром і пеклом.

Розлучення виявилося справжнім ударом для Тайсона. За менш ніж рік подружнього життя його колишня дружина отримала через суд значну частину його статків - 10 мільйонів доларів. А завершилася ця історія ще одним скандалом: Робін залишила Майка, встигнувши зав'язати інтрижку з Бредом Піттом.

Робін Гівенс (фото: instagram.com/robingivens)

Гівенс привела молодого актора прямо до подружньої спальні, де ще залишалися сліди присутності Тайсона. Саме там розлючений боксер і застав парочку, налякавши Пітта настільки, що той благав пощадити його життя.

Цікавий факт: наприкінці 1988 року ім’я Бреда Пітта з’являлося лише в титрах маловідомих проєктів. Його прорив у кінематографі мав статися через сім років, а на той час він виконував епізодичні ролі в серіалах, де й познайомився з Робін.

Моніка Тернер - друга дружина Майка

Після розриву з Робін Гівенс Майку Тайсону знадобилося вісім років, аби відновитися та знову спробувати побудувати сімейне життя. У 1997 році він зробив другу спробу - цього разу його обраницею стала не публічна персона, а лікар-педіатр Моніка Тернер, з якою боксер познайомився на вечірці в Едді Мерфі.

Незадовго до весілля Моніка подарувала Тайсону доньку Райну, а через рік у пари народився син Амір. Спочатку їхнє сімейне життя складалося добре, навіть звинувачення у зґвалтуванні та відбуття терміну у в’язниці не зруйнували їхнього шлюбу.

Однак нескінченні зради Тайсона, зокрема одна з них, яка призвела до тривалих стосунків і появи двох позашлюбних дітей, стали останньою краплею. У 2003 році Моніка подала на розлучення.

Майк Тайсон і Моніка Тернер (фото: Getty Images)

Лакія Спайсер - третя дружина боксера

Третя дружина отримала найбільш зрілу і врівноважену версію Майка Тайсона, готову до справжнього сімейного життя.

Цією жінкою стала Лакія Спайсер, донька впливового мусульманського священнослужителя. Вперше вона зустріла Тайсона у 18 років, адже її батько часто брав доньку на боксерські змагання.

Майк Тайсон і Лакія Спайсер (фото: Getty Images)

До шлюбу з Лакією 42-річний Майк підійшов із новим поглядом на життя, яке після бурхливої молодості набуло спокійних і гармонійних сенсів.

Весілля пари, яке відбулося у 2009 році, було скромним і камерним, без зайвого розголосу.

У тому ж році у них народилася донька Мілан, а в 2011 році - син Марокко Ілля. Загалом Майк Тайсон став батьком восьми дітей, однак саме із Лакією він знайшов стабільність і сімейний затишок.

Майк Тайсон з дітьми (фото: instagram.com/miketyson)

Що відомо про бій Майка Тайсона і Джейка Пола

Довгоочікуваний бій між Майком Тайсоном і Джейком Полом відбудеться в ніч проти 16 листопада. Поєдинок буде проходити за схемою 8 раундів як професійна виставка з використанням рукавичок вагою 14 унцій, згідно з санкцією Департаменту ліцензування та регулювання Техасу.

Тайсон, колишній непереможний чемпіон у важкій вазі з легендарною кар'єрою, не проводив професійних боїв з 2005 року, хоча брав участь у виставковому бою проти Роя Джонса-молодшого в 2020 році.

З іншого боку, Джейк Пол, блогер, який став боксером, має вражаючий рекорд 9-1 з 6 нокаутами.

Незважаючи на різницю в 30 років між бійцями, Пол продемонстрував значний прогрес у своїх боксерських навичках, про що Тайсон нещодавно висловився. Пол бачить цей бій як важливу можливість довести свою майстерність, виступаючи проти одного з найбільших важковаговиків в історії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні AT&T, і його транслюватиме Netflix. Розпочнеться він не раніше 05:00 за київським часом.