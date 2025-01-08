Жінка знайшла спосіб, як миттєво заснути після 25 років боротьби з безсонням

Як швидко заснути - ефективний спосіб

Жінка, яка страждала від безсоння, поділилася своїм відкриттям, яке допомагає їй швидко засинати. Вона застосувала метод, який звучить парадоксально: замість того, щоб змушувати себе заснути, вона свідомо намагається залишатися бадьорою. Ця техніка, відома як "парадоксальний намір", працює на психологічному рівні, допомагаючи зменшити тривогу, пов'язану зі сном.

Як працює метод "парадоксального наміру"

Коли людина намагається примусово заснути, це часто викликає напругу та стрес, які заважають процесу засинання. Однак, коли ви свідомо говорите собі: "Я не буду спати", мозок перестає сприймати цю ситуацію як стресову. У результаті, тривожність зменшується, а тіло природно розслабляється.

Дослідження підтверджують ефективність

Ефективність цього методу була підтверджена дослідженнями. Наприклад, науковці з Оксфордського університету виявили, що люди, які практикували парадоксальний намір, засинали швидше, ніж ті, хто використовував традиційні способи, такі як медитація або читання перед сном. Крім того, учасники відзначали зменшення рівня тривожності та загальне поліпшення якості сну.

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