Жінка знайшла спосіб, як миттєво заснути після 25 років боротьби з безсонням

Жінка, яка 25 років боролася з безсонням, розповіла про спосіб, який миттєво допомогає їй заснути. Лікарі навіть назвали цей трюк "перемикач світла".
Як саме легко заснути та не прокидатися вночі, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.
Жінка, яка страждала від безсоння, поділилася своїм відкриттям, яке допомагає їй швидко засинати. Вона застосувала метод, який звучить парадоксально: замість того, щоб змушувати себе заснути, вона свідомо намагається залишатися бадьорою. Ця техніка, відома як "парадоксальний намір", працює на психологічному рівні, допомагаючи зменшити тривогу, пов'язану зі сном.
Коли людина намагається примусово заснути, це часто викликає напругу та стрес, які заважають процесу засинання. Однак, коли ви свідомо говорите собі: "Я не буду спати", мозок перестає сприймати цю ситуацію як стресову. У результаті, тривожність зменшується, а тіло природно розслабляється.
Ефективність цього методу була підтверджена дослідженнями. Наприклад, науковці з Оксфордського університету виявили, що люди, які практикували парадоксальний намір, засинали швидше, ніж ті, хто використовував традиційні способи, такі як медитація або читання перед сном. Крім того, учасники відзначали зменшення рівня тривожності та загальне поліпшення якості сну.
Дотримуйтеся регулярного розпорядку дня. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час навіть у вихідні.
Уникайте кофеїну та алкоголю. Ці речовини можуть негативно впливати на якість сну.
Створіть комфортні умови у спальні. Темрява, тиша та комфортна температура сприяють легшому засинанню.
Практикуйте техніки релаксації. Наприклад, прогресивну м'язову релаксацію чи дихальні вправи.
До речі, експерти назвали дві найкращі пози для гарного сну.
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