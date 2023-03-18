Жінка втратила 5 вагітностей, але простий курс антибіотиків змінив все

Після чотирьох викиднів і позаматкової вагітності 39-річна британка Діана Боуден боялася, що ніколи не завагітніє. Але після курсу антибіотиків вона змогла народити здорового сина.

Втрата 5 вагітностей

Майже відразу після знайомства Діани зі своїм коханим 41-річним Майком Гросвенором у травні 2018 року пара вирішила завести дітей. Лише через чотири місяці після припинення контрацепції жінка дізналася, що вагітна. Втім 12-тижневе сканування показало, що у неї стався викидень.

Далі у Діани було ще три подібні викидні - у серпні 2019 року, лютому 2020 року та серпні 2020 року.

Діана із сином Фредді (фото: mirror)

Пара пройшла обстеження і медики не виявили жодних відхилень - обидвоє були здорові.

"Лікарі просто сказали нам, що нам не пощастило, і ми повинні продовжувати спроби", - зізнається Діана.

Жінка знову завагітніла, але на цей раз це була позаматкова вагітність. Лікарі були змушені видалити Діані праву маткову трубу, щоб врятувати її життя.

"Я була досить сильною протягом усіх моїх втрат, у мене була віра та надія, але після позаматкової вагітності я вперше почала втрачати надію", - розповідає жінка.

Лише шоста вагітність закінчилась успішними пологами (фото: mirror)

Після цього подружжя поїхало до дослідницького центру в Ковентрі від благодійної організації Tommy's, де у Діани діагностували ендометрит.

"Це означало, що мої ембріони не можуть імплантуватися, і це потенційно могло бути причиною того, чому я втрачала своїх дітей щоразу на шеститижневому терміні", - пояснює Діана.

Жінка зізнається, що навіть розглядала варіант сурогатного материнства та усиновлення, бо думала, що вже сама не зможе народити дитину.

Майк Гросвенор із сином (фото: mirror)

Народження довгоочікуваного сина

У січні 2021 року жінці призначили курс антибіотиків на 14 днів.

"Оскільки це було випробування, ніхто не знав, що станеться, але лікарі сказали мені, що жінки, які пройшли тестування, мали дуже хороший відсоток успіху", - каже Діана.

Через рік жінці вдалося зачати дитину. Медики ретельно відстежували вагітність і 20 грудня 2022 року Діана народила здорового хлопчика.

Фредді народився 20 грудня 2022 року (фото: mirror)

"Мені було так страшно, коли я подумала: "А що, якщо він не живий". Це було величезне полегшення, щойно я побачила його обличчя, мені просто потрібно було почути, як він плаче, і тоді я розслабилася", - розповідає Діана.

Подружжя дуже радіє, що їм все-таки вдалося стати батьками. Зізнають, що багато інших пар після таких невдач покинули б спроби народини дитину.

"Ми пройшли через стільки душевного болю, щоб мати його, іноді я почувалася справді самотньою. Я хочу, щоб інші жінки, які борються, знали, що є надія", - каже щаслива мати.

У Великій Британії кожна четверта вагітність закінчується викиднем, за даними благодійної організації Tommy's.

Зараз Діана проводить збір коштів, які планує направити організації Tommy's. Оскільки ті тимчасово припинили свої дослідження через брак фінансів.