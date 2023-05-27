Жінка побачила на пляжі "гігантську медузу", але те, чим вона виявилася, шокувало всіх

Жінка виявила шокуючу знахідку на пляжі під час ранкової пробіжки. Таке відкриття вона зробила під час відпочинку на іспанському острові Менорка.

Відпустка перетворилася на нічне жахіття

Британка Емма Елліотт - так звати жінку - була в жаху, коли виявила похмуру знахідку під час ранкової пробіжки на пляжі Ареналь д'ен Кастель.

На початку травня родина Елліоттів - жінка, чоловік, маленький син, і їхній племінник насолоджувалася відпусткою на Менорці

Одного ранку Емма вирішила пробігтися пляжем, минуло лише п’ять хвилин, коли вона помітила те, що їй здалося гігантською медузою, викинутою на берег.

Родина Елліоттів (фото: thesun.co.uk)

Чим виявилася знахідка

Емма була в шоці, коли підійшла ближче, зрозумівши, що це насправді труп.

"Я пробігла півдороги вздовж пристані і думала, що повернуся назад, тому що море було трохи неспокійним, але я вирішила продовжити, оскільки це здавалося безпечним.

Через чотири кроки я подивилася праворуч і побачила, що на пляжі лежить мертве тіло", - розповіла вона.

За словами Емми, їй довелося подивитися приблизно три рази, перш ніж вона зрозуміла, що це тіло.

На пляжі виявили мертвого чоловіка (фото: thesun.co.uk)

"Я спочатку подумала, що це медуза, тому що воно було таким напівпрозорим", - додала Емма Елліотт.

Це був мертвий чоловік. Іспанська поліція почала розслідування, щоб встановити його особу і обставини смерті.