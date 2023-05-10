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Дівчину вигнали з супермаркету через "непідходящий" одяг (фото)

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Бразилія, Середа 10 травня 2023 20:30
Дівчину вигнали з супермаркету через "непідходящий" одяг (фото) Дівчину вигнали з супермаркету (фото: instagram.com/kerolaychavesreal)
Автор: Світлана Мащенко

21-річну дівчину-модель вигнали із супермаркету через "непідходящий" одяг. Вона поскаржилася на цькування шеймерів, яким її зовнішній вигляд видався аж занадто відвертим.

Красуню звуть Керолай Чавес, і про інцидент вона поскаржилася в Instagram.

Що сталося в магазині

Дівчина була вдягнена дещо відверто, і це не сподобалося відвідувачам і адмінітсрації магазину в Белу-Оризонті, що в Бразилії.

"Я щойно повернувся додому з супермаркету, і мене зацькували за те, що я носила "занадто короткий одяг". Одні дивилися на мене з упередженням, інші лаяли мене і, нарешті, мене вигнали.

Ви вірите в це? Я вважаю абсурдом, що до нас, жінок, досі так ставляться лише тому, що ми одягаємося так, як хочемо", - скаржиться Керолай.

Дівчину вигнали з супермаркету через &quot;непідходящий&quot; одяг (фото)

Дівчину вигнали з супермаркету за "не такий" одяг (фото: instagram.com/kerolaychavesreal)

Хто така Керолей Чавес

Керолей - модель OnlyFans і блогерка з сотнею тисяч дописувачів в Instagram. Вона любить провокувати, публікуючи відвертий контент.

Але надто відкриті шорти і топ, які підкреслили пишні форми красуні прийшлися не до вподоби консервативним мешканцям Белу-Оризонті.

Дівчину вигнали з супермаркету через &quot;непідходящий&quot; одяг (фото)Дівчину вигнали з супермаркету через &quot;непідходящий&quot; одяг (фото)

Керолай не соромиться свого тіла (фото: instagram.com/kerolaychavesreal)

Публікація в Instagram вже набрала понад 150 тисяч лайків і багато суперечливих коментарів. Дехто згоден з адміністрацією і відвідувачами магазину, стверджуючи, що "не треба йти в супермаркет в такому вигляді, адже там можуть бути діти".

Тим не менш багато хто підтримав дівчину, зазначивши, що виглядає вона чудово, і їй не треба соромитися демонструвати своє тіло.

Раніше ми писали, що чоловіка вигнали з McDonald's через те, що він був "непідходяще" вдягнений.

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