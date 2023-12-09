Жінка ледь не померла, коли ввела собі препарат для схуднення: що пішло не так (фото)

Британка Мішель Сворд ледь не втратила життя в погоні за бажанням скинути зайві кілограми. Жінка придбала препарат у шахраїв, який видавали за відомий "Оземпік". Незрозуміла суміш ледь не довела її до коми.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відоме британське видання Daily Mail розповідає цю історію детальніше.

З чого все починалося

Мішель Сворд виховує двох дітей (13-річна Кеді та 18-річний Коен) і працює портьє в Оксфордширі. З чоловіком, який працює в Королівських військово-повітряних силах, Мішель розлучилася. За освітою жінка косметолог.

Усе життя вага Мішель коливалася між 57 і 69 кілограмами. За зростом жінка приблизно 158 сантиметрів, тому через це у більшій вазі вона собі не подобалася. У 2020 році після розлучення з чоловіком вона втішала себе їжею.

45-річна Мішель Сворд постраждала від схуднення на препаратах (фото: dailymail.co.uk)

Трохи пізніше Мішель побачила себе на новорічних фото й була незадоволена фігурою. Саме тоді, у 2021 році, вона вирішила спробувати препарати для схуднення.

Перший препарат

Мішель замовила кілька уколів так званого "Оземпіку", який активно використовують зірки Голлівуду для схуднення. Кожен укол має чітку дозу, яку потрібно вводити в стегно один раз на тиждень.

Для Мішель це спрацювало, оскільки її відчуття голоду притупилося. За кілька місяців вона помітно схудла.

Проте вона зупинилася, коли втратила забагато кілограмів. "Сидяча" робота та поїдання солодощів призвели до того, що Мішель знову набрала.

Реклама "Оземпіку" переповнювала стрічку жінки в соціальних мережах, тому вона знову його замовила.

Препарат, який Мішель продали замість якісного "Оземпіку" (фото: dailymail.co.uk)

Злощасний вбивця

Їй прийшов препарат ідентичний до того, що був минулого разу. Проте єдина відмінність була в тому, що доза в уколах була більшою.

За 15 хвилин вона почала відчувати запаморочення та дезорієнтацію. У цей момент донька Кеді якраз повернулася зі школи. Мішель сказала, що хоче поспати, але натомість впала у вітальні.

Донька подзвонила найкращій подрузі мами Вікі, яка раніше працювала у "швидкій". Коли приїхали лікарі, зробили тест на рівень цукру. Він виявився дуже низьким. Мішель госпіталізували.

Кеді передбачливо взяла з холодильника укол препарату до лікарні. Їдучи туди, Мішель на хвилину стало краще, але вже за мить у неї стався судомний напад. Її життя висіло на волосині.

Мішель ледь не померла після того, як ввела собі перевищену дозу чистого інсуліну (фото: dailymail.co.uk)

Виявилося, що замість якісного "Оземпіку" шахраї продали Мішель чистий інсулін, доза якого перевищувала норму в дев'ять разів! Лікарі сказали, що ніколи не бачили, щоб хтось виживав з рівнем глюкози в крові 0,6 ммоль/л.

Більше про шахрайський препарат

Національний інститут здоров'я та досконалості догляду в Ніцці рекомендував використовувати форму семаглутиду. Це один із препаратів для лікування діабету. Для контролю ваги його можна застосовувати лише під наглядом спеціаліста.

Семаглутид продається під торговими марками "Ozempic", "Wegovy" та "Rybelsus". Він імітує дію гормону, який виділяється з кишківника після їди, регулюючи апетит і запобігаючи переїданню.

Популярність препарату призвела до появи підробок. Для підвищення продажів шахраї називають його "секретним голлівудським препаратом для схуднення".

Раніше BBC виявило велику кількість нерегульованих продавців, які продають семаглутид без рецепта, хоча Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів охорони здоров'я й рекомендувало уникати покупок уколів для схуднення в інтернеті.

У період із січня по жовтень 2023 року у Великій Британії вилучили 369 підроблених уколів типу "Ozempic".