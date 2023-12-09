Женщина чуть не умерла, когда ввела себе препарат для похудения: что пошло не так (фото)

Британка Мишель Сворд чуть не потеряла жизнь в погоне за желанием сбросить лишние килограммы. Женщина приобрела препарат у мошенников, который выдавали за известный "Оземпик". Непонятная смесь чуть не довела ее до запятой.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известное британское издание Daily Mail рассказывает эту историю подробнее.

С чего все начиналось

Мишель Сворд воспитывает двоих детей (13-летняя Кеди и 18-летний Коэн) и работает портье в Оксфордшире. С мужем, работающим в Королевских военно-воздушных силах, Мишель развелась. По образованию женщина косметолог.

Всю жизнь вес Мишель колебался между 57 и 69 килограммами. По росту женщина примерно 158 сантиметров, поэтому в большем весе она себе не нравилась. В 2020 году после развода с мужем она утешала себя едой.

45-летняя Мишель Сворд пострадала от похудения на препаратах (фото: dailymail.co.uk)

Чуть позже Мишель увидела себя на новогодних фото и была недовольна фигурой. В это время, в 2021 году, она решила попробовать препараты для похудения.

Первый препарат

Мишель заказала несколько уколов так называемого "Оземпика", который активно используют звезды Голливуда для похудения. У каждого укола есть четкая доза, которую нужно вводить в бедро раз в неделю.

Для Мишель это сработало, поскольку ее чувство голода притупилось. Через несколько месяцев она заметно похудела.

Однако она остановилась, когда потеряла слишком много килограммов. "Сидячая" работа и поедание сладостей привели к тому, что Мишель снова набрала.

Реклама "Оземпика" переполняла ленту женщины в социальных сетях, поэтому она снова его заказала.

Препарат, который Мишель продали вместо "Оземпика" (фото: dailymail.co.uk)

Злосчастный убийца

Ей пришел препарат идентичный тому, что был в прошлый раз. Однако единственное отличие было в том, что доза в уколах была больше.

Через 15 минут она начала чувствовать головокружение и дезориентацию. В этот момент дочь Кэди как раз вернулась из школы. Мишель сказала, что хочет поспать, но упала в гостиной.

Дочь позвонила лучшей подруге мамы Вики, ранее работавшей в "скорой". Когда приехали врачи, провели тест на уровень сахара. Он оказался очень низким. Мишель госпитализировали.

Кэди предусмотрительно взяла из холодильника укол препарата в больницу. Едя туда, Мишель на минуту стало лучше, но уже через мгновение у нее произошло судорожный приступ. Ее жизнь висела на волоске.

Мишель чуть не умерла после того, как ввела себе превышенную дозу чистого инсулина (фото: dailymail.co.uk)

Оказалось, что вместо качественного "Оземпика" мошенники продали Мишель чистый инсулин, доза которого превышала норму в девять раз!

Врачи сказали, что никогда не видели, чтобы кто-то выживал с уровнем глюкозы в крови 0,6 ммоль/л.

Больше о мошенническом препарате

Национальный институт здоровья и совершенства по уходу в Ницце рекомендовал использовать форму семаглутида. Это один из препаратов для лечения диабета. Для контроля веса его можно применять только под наблюдением специалиста.

Семаглутид продается под торговыми марками "Ozempic", "Wegovy" и "Rybelsus". Он имитирует действие гормона, который выделяется из кишечника после еды, регулируя аппетит и предотвращая переедание.

Популярность препарата привела к появлению подделок. Для повышения продаж мошенники называют его "секретным голливудским препаратом для похудения".

Ранее BBC обнаружило большое количество нерегулируемых продавцов, продающих семаглутид без рецепта, хотя Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения и рекомендовало избегать покупок уколов для похудения в интернете.

В период с января по октябрь 2023 года в Великобритании изъяли 369 поддельных уколов типа Ozempic.