Жінка з IQ вище від Ейнштейна та Хокінга, обрала дуже дивну професію: ким вона стала

Мелісса пройшла спеціалізований тест Mensa, коли їй було всього 12 років і одразу попала у всесвітньо відомий список "суспільства з високим IQ". Вже під час навчання вона отримала прізвисько "Мозок Британії". Дівчина мала амбіції щодо університету та життя економіста.

Після закінчення школи вона мала багато сертифікатів і склала вступний іспит до Оксфорду. Але навчання тривало недовго - Мелісса вивчала філософію, політику та економіку і згодом кинула коледж.

"Я наче збожеволіла і кинула навчання, що не є рідкістю серед студентів", - згадує жінка.

Хоч Альберт Ейнштейн та Стівен Хокінг ніколи не проходили тести Mensa, вчені припускають, що їхній IQ був близько 160. А середній IQ для більшості людей на планеті становить від 85 до 115.

Показники Мелісси значно вищі - 178 балів, а тестувальники назвали дівчину "винятково обдарованою". Вона була першою у своїй родині, хто вступив в університет.

"Я взяла рік, тому що зовсім збожеволіла і дратувала всіх, хто ридав через лекторів і таке інше. Тож подумала, що візьму рік перерви. А згодом я побачила оголошення про прийом на роботу танцюристів", - каже дівчина-вундеркінд.

Вона зізнається, що не мала жодних ідей, що робити, але пропозиція роботи "звучала весело", їй обіцяли 600 фунтів стерлінгів за ніч, а гроші були дуже потрібні. Крім того, Мелісса завжди любила танцювати та тому вирішила спробувати.

Попри те, що Мелісса від природи замкнута в собі, робота їй дуже сподобалася. Її захопили блискучі кульки, вбрання з паєтками та нескінченні пляшки шампанського.

"Це буквально мало бути роботою на літо, або трошки довше. Але ти звикаєш бути щасливим і багатим, і ти зустрічаєш цікавих людей, які кажуть: "чому б тобі не зробити це", "чому б тобі не піти в піп шоу". І ось у 28 років я думаю: "Напевно, я не повернуся до Оксфорду", - зізнається жінка.

Мелісса Тодд (фото: Народний PR)

Зараз Меліссі вже 48 років і вона провела понад десять років свого життя, працюючи в секс-індустрії для дорослих. Вона знімається в журналах і подорожує світом у дивних пригодах - до розкішних секс-вечірок. І при цьому заробляє мільйони.

В неї є багато цікавих історій про цей бізнес і вона вважає, що її професія несправедливо клеймується. Багато людей помилково вважають, що всі секс-працівники "дурні" або жертви в будь-якій ситуації - жінка категорично стверджує, що це не так.

Мелісса Тодд написала вже дві книжки, які проливають світло на її досвід і індустрію в цілому.

"Надзвичайно багато секс-працівників, яких я знаю, такі яскраві та креативні - ось яким варто бути. Наступного місяця мені виповниться 48. Люди дивляться на мене не тому, що мої груди чудові - вони дивляться на мене, бо я смішна та цікава", - резюмує жінка.