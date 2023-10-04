Жінка дивом вижила після рідкісної смертельної інфекції: усі інші пацієнти померли

В Австралії жінка заразилася дуже рідкісною смертельною бактерією на власному подвір'ї. Вона стала єдиною людиною, яка змогла подолати хворобу та вижити. Але лікарям прийшлося докласти максимум зусиль, аби її врятувати.

Що відомо про цю хворобу та як лікарі змогли побороти інфекцію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Медичний журнал Австралії.

"Чорна ніжка" - смертельно небезпечна хвороба

48-річна жителька Австралії після роботи в саду без рукавичок три дні страждала на сильну нудоту, блювоту та діарею. Також вона скаржилася на біль у правому нижньому квадраті живота, який поступово посилювався. Тому вона звернулася до лікарів.

Аналізи показали, що у пацієнтки відмовили нирки та печінка, а в кровотоку зібралася молочна кислота. Ця кислота виробляється м'язами під час дуже інтенсивних фізичних вправ і при хворобах її висока кількість вказує на септичний шок.

При комп'ютерній томографії (КТ) черевної порожнини лікарі не виявили ніяких ознак запалення чи інфекції. Але з огляду на аналіз крові, призначили пацієнтці антибіотики.

Ще через 5 годин жінці стало гірше - вона скаржилася на дуже сильний біль у животі. Обстеження на КТ показало, що у неї почалося запалення товстої та сліпої кишки. Пацієнтку перевели у відділення інтенсивної терапії.

А тільки через два дні лікарі дізналися, що вона заразилася дуже рідкісною смертельною інфекцією, яка називається "чорна ніжка". Вона буває у великої рогатої худоби та овець. Це смертельний вид бактерій Clostridium chauvoei.

Ці бактерії живуть у ґрунті у вигляді спор, які при ковтанні чи вдиханні потрапляють у кровотік, а потім у м'язову тканину. Коли рівень кисню у м'язах знижується, наприклад, під час фізичного навантаження, то спори проростають і починають виробляти токсини. У тому числі й ті, які руйнують клітини крові та ферменти, що розщеплюють ДНК.

У великої рогатої худоби руйнування клітин призводить до появи характерної "чорної ноги".

Як жінка заразилася

Лікарі опитали пацієнтку та вияснили, що незадовго до зараження вона отримала від домашньої кішки подряпини. А потім працювала у саду с голими руками, без рукавичок. Ймовірно через ці подряпини бактерії й попали в її організм.

Що допомогло її врятувати

Лікарі підібрали жінці специфічні антибіотики, щоб вбити бактерії. А також помістили її в гіпербаричну камеру високого тиску, яка містить тільки кисень. Це лікування називається ГБО - гіпербарична киснева терапія. Вона допомагає зупинити зростання бактерій, бо вони у такому середовищі існувати не можуть. Терапією лікарі намагалися зменшити загибель тканин.

Лікування дало результати: нирки та печінка знову почали працювати, а рівень молочної кислоти настільки знизився, що пацієнтку виписали з лікарні додому.

Але за три дні біль у животі та діарея повернулися. КТ показала, що в товстій кишці з'явилися дірки. Пізніше обстеження підтвердили відмирання тканин кишечника та некротизуючий ентероколіт.

Хірургам прийшлося видалити жінці праву частину товстої кишки та встановити стому, яка перенаправляла товсту кишку через отвір у черевній порожнині, щоб кал міг безпечно залишати тіло.

На інтенсивне лікування пішло майже три тижні, а от зі стомою жінка змогла розстатися тільки через 3 місяці.

Вижила - одна єдина

Дотепер лікарі мали всього трьох пацієнтів з цією рідкісною інфекцією. Два пацієнти померли після зараження. В одного була ослаблена імунна система, в іншого - серйозна інфекція м'яких тканин та анаеробна гангрена. Вилікувати їх не вдалося.

Автори статті припускають, що жінці вдалося вижити завдяки тому, що лікування вдалося почати дуже швидко та одразу антибіотиками, їй зробили термінову операцію й у неї не було ніяких додаткових супутніх захворювань.

Важливу роль зіграла також ГБО. Хоча остаточні висновки базуються на припущеннях, бо доказів наразі недостатньо і потрібно робити більш ґрунтовне дослідження.