Жінка безкоштовно живе в гарних будинках по всьому світу вже декілька років: як їй це вдається

Британка Емма Трескот має чудову роботу, яка дозволяє їй забути про орендну плату, плату за комунальні послуги та витрати на їжу. За декілька років вона завдяки свої роботі змогла заощадити вже 12 тисяч фунтів стерлінгів (близько 650 000 гривень). А ще Емма змогла побачити багато країн та цікавих міст.

Як жінці вдається жити безкоштовно у будинках та подорожувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Sun.

37-річна Емма Трескот - професійна "доглядальниця" за будинками. Вона поливає рослини, виносить сміття, доглядає за домашніми тваринами.

Для пошуку роботи жінка користується спеціальним додатком, де їй пропонують тисячі варіантів роботи у різних куточках світу.

У неї вже є свій акаунт та багато схвальних відгуків з 5 зірочками. А це значно полегшує Еммі пошук нових роботодавців.

Крім роботи доглядальницею, Емма також заробляє віртуальним помічником та копірайтером.

Доглядає за будинками Емма з 2022 року. Перший її будинок був у Лондоні. Відтоді вона об'їхала вже чимало міст та країн, і жила у 29 різних будинках - у Лондоні, Брайтоні, Брістолі, Манчестері, Единбурзі, Кардіффі, Дубліні, Белфасті, Відні, Берлині. Зараз жінка у Парижі, а згодом планує поїхати у Бельгію.

"Це стало певною грою - побачити, як довго я зможу підтримувати безперервний графік подорожей", - зізнається Емма.

Емма безкоштовно живе у чужих будинках по всьому світу (фото: instagram.com/wheres_ems)

За весь час роботи їй вдалося вже зекономити чималу суму - від 12 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Ідея подорожувати повним робочим днем виникла в Емми після того, як вона попрацювала на яхті.

"Мені сподобався спосіб життя - подорожі, безкоштовне житло, безкоштовне харчування, без рахунків. Усі гроші, які я заробляла, були моїми, і було чудово витрачати їх на все, що я хотіла. Найбільші переваги - це можливість жити, як місцева мешканка в різних районах світу, бачити місця, про які я навіть не знала, і нічого не платити за проживання", - розповідає жінка.

Емма має можливість подорожувати по всьому світу завдяки роботі (фото: instagram.com/wheres_ems)

До роботи на яхті в Емми був власний салон краси, яким вона керувала понад 12 років. Але їй дуже хотілося змін.

"Мені подобається мати компанію домашніх тварин, і звичайно, для мене головне, щоб вони були щасливі. Для мене зараз немає жодних мінусів, і наразі я мала лише позитивний досвід. Я розумію, що це підійде не всім, але я люблю так жити. Я відчуваю, що справді живу - бачу речі, зустрічаюся з людьми та маю неймовірний досвід, який залишиться зі мною назавжди", - каже Емма.