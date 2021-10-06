В жилых домах Херсона лифты поднимают людей только за деньги: такого еще не видели

Почему лифты платные

Жители домов должны приобрести специальные чипы, которые позволяют подняться на лифте. Одна поездка стоит 75 копеек. До этого в пользовании были обычные карточки, и тогда стоимость одной поездки составляла 50 копеек.

Жители города возмущены ценами и такими положением дел.

В Херсоне за лифты требуют заплатить (фото: tsn.ua)

Люди пытаются экономить

Жительница девятиэтажки Тамара Григорьевна - пенсионерка. Она старается меньше пользоваться лифтом в целях экономии. Она очень часто сидит на лавочке при хорошей погоде. Даже молодежь пытается сэкономить деньги и идет пешком по лестницам дома.

Местная жительница Анастасия каждое утро отводит малыша в детский сад.

"Утром с сынишкой спускаемся лифтом, а назад я по лестнице поднимаюсь. По возможности не пользуюсь лифтом. Дело даже не в стоимости, а в том, что в"Херсонлифт" надо постоять в очереди, чтобы пополнить карточку. У меня нет свободного времени", - рассказала она.

Отмечается, что перейти на работу лифтов без карточек можно. Как вариант, можно оплачивать услуги предприятия через ОСМД или обслуживающей дом организации. Это будет фиксированная ежемесячная сумма, войдет в квартплату. Какой вариант выбрать - должны решить жители конкретного дома. В "Херсонлифт" говорят, что платный проезд - это вынужденная мера, чтобы сохранить лифтовое хозяйство.